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    Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

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    Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

    Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

    Министерство здравоохранения РФ поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды жилых домов.

    Это следует из проекта положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон, сообщила газета «Известия».

    Из проекта: «Минздрав сформировал проект положительного отзыва правительства на поправки в статью 12 закона „Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака“. Сенаторы ранее предложили запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входа в подъезды многоквартирных домов».

    По данным издания, отзыв министерства здравоохранения, подписанный заместителем главы Минздрава Дмитрием Костенниковым, 29 сентября был направлен на согласование в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство экономического развития, министерство финансов, министерство юстиции и Роспотребнадзор.

    В пресс-службе Минюста газете сообщили, что ведомство согласовало проект без замечаний. Остальные министерства не обозначили свои позиции, пишет издание.

    В России на данный момент действует «антитабачный» закон, принятый в 2013 году. Согласно нему, курение запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц, а также в самолетах. Запрет на курение распространяется также на кафе и рестораны, поезда, в том числе дальнего следования, здания вокзалов и гостиницы. Запрещена также реклама табака в РФ.

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