Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

Министерство здравоохранения РФ поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды жилых домов.
Это следует из проекта положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон, сообщила газета «Известия».
Из проекта: «Минздрав сформировал проект положительного отзыва правительства на поправки в статью 12 закона „Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака“. Сенаторы ранее предложили запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входа в подъезды многоквартирных домов».
По данным издания, отзыв министерства здравоохранения, подписанный заместителем главы Минздрава Дмитрием Костенниковым, 29 сентября был направлен на согласование в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство экономического развития, министерство финансов, министерство юстиции и Роспотребнадзор.
В пресс-службе Минюста газете сообщили, что ведомство согласовало проект без замечаний. Остальные министерства не обозначили свои позиции, пишет издание.
В России на данный момент действует «антитабачный» закон, принятый в 2013 году. Согласно нему, курение запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц, а также в самолетах. Запрет на курение распространяется также на кафе и рестораны, поезда, в том числе дальнего следования, здания вокзалов и гостиницы. Запрещена также реклама табака в РФ.
Из проекта: «Минздрав сформировал проект положительного отзыва правительства на поправки в статью 12 закона „Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака“. Сенаторы ранее предложили запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входа в подъезды многоквартирных домов».
По данным издания, отзыв министерства здравоохранения, подписанный заместителем главы Минздрава Дмитрием Костенниковым, 29 сентября был направлен на согласование в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство экономического развития, министерство финансов, министерство юстиции и Роспотребнадзор.
В пресс-службе Минюста газете сообщили, что ведомство согласовало проект без замечаний. Остальные министерства не обозначили свои позиции, пишет издание.
В России на данный момент действует «антитабачный» закон, принятый в 2013 году. Согласно нему, курение запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц, а также в самолетах. Запрет на курение распространяется также на кафе и рестораны, поезда, в том числе дальнего следования, здания вокзалов и гостиницы. Запрещена также реклама табака в РФ.
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