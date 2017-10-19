Подземные тоннели и накладные усы: как депутаты Рады добираются на работу

Чем закончится новая осада Верховной рады? И кто на самом деле стоит за очередным украинским хаосом?
Столкновениями с полицией закончился второй день народного бунта в Киеве. Протестующие сошлись с силовиками в рукопашном бою. Полдня стражи порядка вели переговоры, требуя вернуть отобранные накануне щиты обратно, но идти на уступки активисты не хотели. В итоге, чтобы утихомирить толпу, стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ. Пострадали 11 человек, несколько были задержаны.
На четверг активисты объявили новую волну мобилизации противников действующей власти. Их ждут в центре Киева, который просто напичкан полицией. Корреспондент НТВ Алексей Петрушко выяснил, как депутаты Рады теперь добираются до своих рабочих мест.
Депутат Ляшко, как рассказывают очевидцы, в среду утроил настоящую клоунаду: надел парик, накладные усы и брови. И спокойно прошел незамеченным. А, если говорить серьезно, народные избранники сильно напуганы. Среди депутатов стали популярными подземные тоннели, ведущие к парламенту. Их не менее четырех: от зданий комитетов к самому главному зданию. Наиболее известен переход из администрации президента к станции метро «Арсенальная», которым представители украинской власти активно пользовались еще во время «оранжевой революции» и «Евромайдана».
Дома и квартиры многих депутатов сейчас укрепляют. А некоторые и вовсе переезжают с семьями в арендованное жилье. Страх в глазах своих коллег увидела даже Надежда Савченко.
Надежда Савченко, депутат Верховной рады Украины: «Я вижу, что политики в Верховной раде ходят и спокойно смеются, выпустив джина из бутылки. А потом смотрю, как они стоят среди народа, в тисках той же полиции. Я вижу, что им страшно, что завтра они будут кричать: „Защитите нас от разъяренной толпы!“»
Но боязно, судя по всему, в Раде не всем. Кому-то из присутствующих в парламенте удалось снять, как организаторы протестов советуются с кураторами из Рады.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
На четверг активисты объявили новую волну мобилизации противников действующей власти. Их ждут в центре Киева, который просто напичкан полицией. Корреспондент НТВ Алексей Петрушко выяснил, как депутаты Рады теперь добираются до своих рабочих мест.
Депутат Ляшко, как рассказывают очевидцы, в среду утроил настоящую клоунаду: надел парик, накладные усы и брови. И спокойно прошел незамеченным. А, если говорить серьезно, народные избранники сильно напуганы. Среди депутатов стали популярными подземные тоннели, ведущие к парламенту. Их не менее четырех: от зданий комитетов к самому главному зданию. Наиболее известен переход из администрации президента к станции метро «Арсенальная», которым представители украинской власти активно пользовались еще во время «оранжевой революции» и «Евромайдана».
Дома и квартиры многих депутатов сейчас укрепляют. А некоторые и вовсе переезжают с семьями в арендованное жилье. Страх в глазах своих коллег увидела даже Надежда Савченко.
Надежда Савченко, депутат Верховной рады Украины: «Я вижу, что политики в Верховной раде ходят и спокойно смеются, выпустив джина из бутылки. А потом смотрю, как они стоят среди народа, в тисках той же полиции. Я вижу, что им страшно, что завтра они будут кричать: „Защитите нас от разъяренной толпы!“»
Но боязно, судя по всему, в Раде не всем. Кому-то из присутствующих в парламенте удалось снять, как организаторы протестов советуются с кураторами из Рады.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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