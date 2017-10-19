Опубликованы результаты опроса о женщинах-политиках

Доклад Совета Европы показал, что большинство европейских стран не выполняют решение о гендерном балансе в органах власти.
В 2003 году комитет министров Совета Европы поставил такую задачу: не менее 40% руководящих постов должны занимать женщины. Согласно опубликованному докладу Совета Европы о гендерном балансе в органах власти, до этих показателей Европе еще далеко. Общее число женщин политиков в Европе едва преодолевает планку в 25%.
Если же говорить о высших эшелонах власти, таких как посты глав государств и правительств, то цифры еще меньше. Европейскую программу гендерного баланса выполнили только Финляндия и Швеция: 2 из 46 стран.
Так что Европе предстоит долгий путь к достижению равноправия полов. Что касается России, то, по данным этого же доклада, число женщин в политике вообще снижается: почти на 1% за 8 лет. Эксперты объясняют это тем, что российские женщины все-таки чаще делают выбор в пользу семьи.
Хотя общественное мнение, вроде бы очень даже «за» присутствие слабого пола в политике: его одобряют более 70 процентов россиян. А более трети вообще готовы видеть женщину на посту президента.
Впрочем, какую-то конкретную кандидатуру большинство опрошенных назвать затруднились. Некоторые высказались за Валентину Матвиенко, Ирину Хакамаду, Марию Захарову. А 0,4% процента опрошенных отдали предпочтение Ксении Собчак. У этого пожелания есть шанс исполниться: в среду Ксения Собчак заявила, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Если же говорить о высших эшелонах власти, таких как посты глав государств и правительств, то цифры еще меньше. Европейскую программу гендерного баланса выполнили только Финляндия и Швеция: 2 из 46 стран.
Так что Европе предстоит долгий путь к достижению равноправия полов. Что касается России, то, по данным этого же доклада, число женщин в политике вообще снижается: почти на 1% за 8 лет. Эксперты объясняют это тем, что российские женщины все-таки чаще делают выбор в пользу семьи.
Хотя общественное мнение, вроде бы очень даже «за» присутствие слабого пола в политике: его одобряют более 70 процентов россиян. А более трети вообще готовы видеть женщину на посту президента.
Впрочем, какую-то конкретную кандидатуру большинство опрошенных назвать затруднились. Некоторые высказались за Валентину Матвиенко, Ирину Хакамаду, Марию Захарову. А 0,4% процента опрошенных отдали предпочтение Ксении Собчак. У этого пожелания есть шанс исполниться: в среду Ксения Собчак заявила, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии