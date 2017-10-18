В США стрелка из Мэриленда ищут полицейские вертолеты

Полиция просит жителей американских штатов Мэриленд и Делавэр не пытаться задержать вооруженного убийцу самостоятельно.
Как передает Associated Press, подозреваемый в убийстве троих человек в Мэриленде мужчина, скрывшийся с места преступления, открыл огонь в городе Уилмингтон (штат Делавэр). О пострадавших информации нет.
По информации полиции, подозреваемый — 37-летний чернокожий мужчина по имени Ради Лабиб Принс. Несколько часов назад он устроил стрельбу в бизнес-парке «Эммортон», расположенном примерно 90 км от города Эджвуд. Три человека погибли, еще двое получили пулевые ранения в голову. Их доставили в больницу в критическом состоянии. Преступник скрылся на автомобиле и, предполжительно, покинул штат Мэриленд. Полиция Уилмингтона сообщила, что родственники Принса живут в этом городе.
В ФБР заявили, что преступление, предположительно, не связано с терроризмом. Пока дело расследуется как «эпизод насилия на рабочем месте». Подозреваемый несколько лет работал вместе с жертвами в одной компании, занимающейся обработкой камня и установкой кухонных столешниц.
К поискам подозреваемого привлекли ФБР и подняли в воздух полицейские вертолеты. Ближайшие к месту происшествия школы и предприятия до сих пор закрыты. Управление шерифа штата Мэриленд призывает местных жителей помнить, что преступник вооружен и очень опасен и не пытаться задержать его самостоятельно.
По информации полиции, подозреваемый — 37-летний чернокожий мужчина по имени Ради Лабиб Принс. Несколько часов назад он устроил стрельбу в бизнес-парке «Эммортон», расположенном примерно 90 км от города Эджвуд. Три человека погибли, еще двое получили пулевые ранения в голову. Их доставили в больницу в критическом состоянии. Преступник скрылся на автомобиле и, предполжительно, покинул штат Мэриленд. Полиция Уилмингтона сообщила, что родственники Принса живут в этом городе.
В ФБР заявили, что преступление, предположительно, не связано с терроризмом. Пока дело расследуется как «эпизод насилия на рабочем месте». Подозреваемый несколько лет работал вместе с жертвами в одной компании, занимающейся обработкой камня и установкой кухонных столешниц.
К поискам подозреваемого привлекли ФБР и подняли в воздух полицейские вертолеты. Ближайшие к месту происшествия школы и предприятия до сих пор закрыты. Управление шерифа штата Мэриленд призывает местных жителей помнить, что преступник вооружен и очень опасен и не пытаться задержать его самостоятельно.
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