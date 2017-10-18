В США при стрельбе в бизнес-центре погибли три человека

Стрельба произошла на территории
бизнес-парка в американском городе Эджвуд на северо-востоке штата Мэриленд.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию, стрельбу в бизнес-парке «Эммортон» открыл неизвестный мужчина. По предварительным данным, от пуль погибли три человека, еще двое ранены.
Уиллиам Дэвис, представитель отделения полиции округа Харфорд в Мэриленде: «Прибывшие на место полицейские обнаружили пять человек с пулевыми ранениями. Трое из них погибли».
Стрелку удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищет местная полиция. Правоохранители подозревают, что стрелявший — чернокожий мужчина по имени Ради Принс.
Место трагедии оцеплено. В нескольких учебных заведениях города введен закрытый режим.
Уиллиам Дэвис, представитель отделения полиции округа Харфорд в Мэриленде: «Прибывшие на место полицейские обнаружили пять человек с пулевыми ранениями. Трое из них погибли».
Стрелку удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищет местная полиция. Правоохранители подозревают, что стрелявший — чернокожий мужчина по имени Ради Принс.
Место трагедии оцеплено. В нескольких учебных заведениях города введен закрытый режим.
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