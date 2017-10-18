На съезде Компартии Китая ожидаются серьезные кадровые перестановки

В Пекине открылся недельный XIX съезд Коммунистической партии Китая. Его уже назвали самым непредсказуемым за последние годы.
В Пекине открылся недельный съезд самой многочисленной партии мира. На нем решится, как и под чьим руководством будет развиваться Китай в ближайшие пять лет. Ожидается, что произойдут серьезные перестановки в высшем руководстве страны, но 64-летний Си Цзиньпин намерен не только сохранить пост, но и упрочить свои позиции, приведя во власть ближайших сподвижников, в том числе будущего преемника.
Сегодня Си Цзиньпин выступил перед делегатами с программной речью, в которой затронул все ключевые вопросы: от развития китайской экономики до внешней политики. Китайский лидер говорил 3 часа. За это время он успел обозначить основные направления развития Китая на ближайшие годы. Борьба с бедностью и коррупцией, внедрение высоких технологий, модернизация вооруженных сил.
Си Цзиньпин, председатель КНР: «Китай ни в коем случае не будет жертвовать интересами других стран ради собственного развития, но и ни при каких обстоятельствах не поступится своими законными правами и интересами. Какого бы уровня в своем развитии не достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона».
XIX съезд называют едва ли не самым непредсказуемым за последние несколько десятилетий. Сомнений нет — Си Цзиньпин останется у власти. Но кто будет управлять страной вместе с ним? Некоторые эксперты уже предположили, что свой пост по итогам нынешнего съезда может покинуть глава правительства Ли Кэцян. Даже если этого не случится, серьезных перестановок в высших эшелонах власти не избежать. Несколько крупных политиков уходят на пенсию. И председатель КНР, вероятно, захочет привести в политбюро своих ближайших соратников.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Сегодня Си Цзиньпин выступил перед делегатами с программной речью, в которой затронул все ключевые вопросы: от развития китайской экономики до внешней политики. Китайский лидер говорил 3 часа. За это время он успел обозначить основные направления развития Китая на ближайшие годы. Борьба с бедностью и коррупцией, внедрение высоких технологий, модернизация вооруженных сил.
Си Цзиньпин, председатель КНР: «Китай ни в коем случае не будет жертвовать интересами других стран ради собственного развития, но и ни при каких обстоятельствах не поступится своими законными правами и интересами. Какого бы уровня в своем развитии не достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона».
XIX съезд называют едва ли не самым непредсказуемым за последние несколько десятилетий. Сомнений нет — Си Цзиньпин останется у власти. Но кто будет управлять страной вместе с ним? Некоторые эксперты уже предположили, что свой пост по итогам нынешнего съезда может покинуть глава правительства Ли Кэцян. Даже если этого не случится, серьезных перестановок в высших эшелонах власти не избежать. Несколько крупных политиков уходят на пенсию. И председатель КНР, вероятно, захочет привести в политбюро своих ближайших соратников.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Комментарии