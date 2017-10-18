Си Цзиньпин предрек Китаю «необычайно светлое будущее»

В Пекине начался XIX съезд Коммунистической партии Китая. Он считается важнейшим событием в жизни страны, так как определяет политический курс республики на ближайшие 5 лет.

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В столичный Дом народных собраний прибыли 2 тысячи делегатов со всех регионов страны. Им предстоит избрать новый состав политбюро и Центрального комитета партии. Политологи уже прогнозируют серьезные кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Дело в том, что несколько крупных политиков уходят на пенсию. Главная интрига заключается в том, кто придет им на смену.



Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин приведет в политбюро своих ближайших союзников, которые выступают за укрепление отношений с Россией. Нынешнее руководство Китая также поддерживают развитие высоких технологий. Лидер страны заявил, что в ближайшие годы Поднебесная должна стать мировым лидером в области прикладных наук, космонавтики и транспорта.



Си Цзиньпин, председатель КНР: «Перед нашей страной открываются стратегически важные возможности. У нас необычайно светлое будущее. Однако и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, чрезвычайно сложны. Все наши товарищи по партии должны направить свои взоры вперед, не забывать о возможных опасностях в спокойные времена, не останавливаться в своем развитии, быть готовыми изменяться и вносить новшества».



Говоря о внутренней политике страны, лидер КНР заявил, что главная задача властей — повысить достаток основной массы населения.