Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    Си Цзиньпин предрек Китаю «необычайно светлое будущее». Китай, партии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСи Цзиньпин предрек Китаю «необычайно светлое будущее»

    Си Цзиньпин предрек Китаю «необычайно светлое будущее»

    комментировать
    Си Цзиньпин предрек Китаю «необычайно светлое будущее»

    Си Цзиньпин предрек Китаю «необычайно светлое будущее»

    Си Цзиньпин предрек Китаю «необычайно светлое будущее»

      В Пекине начался XIX съезд Коммунистической партии Китая. Он считается важнейшим событием в жизни страны, так как определяет политический курс республики на ближайшие 5 лет.

      В столичный Дом народных собраний прибыли 2 тысячи делегатов со всех регионов страны. Им предстоит избрать новый состав политбюро и Центрального комитета партии. Политологи уже прогнозируют серьезные кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Дело в том, что несколько крупных политиков уходят на пенсию. Главная интрига заключается в том, кто придет им на смену.

      Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин приведет в политбюро своих ближайших союзников, которые выступают за укрепление отношений с Россией. Нынешнее руководство Китая также поддерживают развитие высоких технологий. Лидер страны заявил, что в ближайшие годы Поднебесная должна стать мировым лидером в области прикладных наук, космонавтики и транспорта.

      Си Цзиньпин, председатель КНР: «Перед нашей страной открываются стратегически важные возможности. У нас необычайно светлое будущее. Однако и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, чрезвычайно сложны. Все наши товарищи по партии должны направить свои взоры вперед, не забывать о возможных опасностях в спокойные времена, не останавливаться в своем развитии, быть готовыми изменяться и вносить новшества».

      Говоря о внутренней политике страны, лидер КНР заявил, что главная задача властей — повысить достаток основной массы населения.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru