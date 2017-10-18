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    МИД РФ: Киев проводит курс на насильственную украинизацию

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    МИД РФ: Киев проводит курс на насильственную украинизацию

    МИД РФ: Киев проводит курс на насильственную украинизацию

    В МИД РФ призвали международные институты повлиять на украинские власти, принявшие законы о СМИ и образовании.

    В связи с принятыми законами в МИД РФ обвинили Киев в политике насильственной украинизации и дискриминации миллионов жителей страны.

    Анатолий Викторов, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ: «Проводимый нынешними властями в Киеве курс на насильственную украинизацию стремительно отдаляет Украину от общеевропейских ценностей, нарушает международные обязательства этой страны в области прав человека и открыто подпитывает радикальный национализм на Украине».

    В связи с этим в МИД РФ призвали верховного комиссара ООН по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, комиссара Совета Европы по правам человека и другие профильные международные институты повлиять на Киев.

    смотретьУкраинский закон об образовании проверят в Совете Европы
    Украинский закон об образовании проверят в Совете Европы
    Напомним, в сентябре Пётр Порошенко подписал закон об образовании, который практически лишает нацменьшинства возможности учиться на родных языках. Возмущение новым законом выразили не только в России, но и в Европе. Так, ПАСЕ приняла жесткую резолюцию, осуждающую действия украинских властей, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто даже пригрозил Киеву экономическими санкциями.

    А 13 октября на Украине вступил в силу закон о языке СМИ. Он, в частности, вводит минимальную 75-процентную квоту на телевещание на украинском на общенациональных каналах с 07:00 до 22:00.

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