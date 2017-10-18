Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Президент Зимбабве ради экономии запретил импортировать фрукты и овощи. Зимбабве, еда, импорт, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент Зимбабве ради экономии запретил импортировать фрукты и овощи

    Президент Зимбабве ради экономии запретил импортировать фрукты и овощи

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    Президент Зимбабве ради экономии запретил импортировать фрукты и овощи

    Президент Зимбабве ради экономии запретил импортировать фрукты и овощи

      Власти Зимбабве объявили запрет на импорт овощей и фруктов. Министр сельского хозяйства страны сообщил, что такое распоряжение отдал лично президент Роберт Мугабе.

      Глава африканского государства принял такое решение в связи с тем, что импорт овощей и фруктов расходует запасы иностранной валюты. Национальную валюту власти Зимбабве отменили еще в 2009 году, потому что инфляция в стране достигла 230 миллионов процентов, а на купюрах стремительно заканчивалось место для нулей.

      Теперь в Зимбабве заканчиваются и американские доллары, а властям они очень нужны. Дело в том, что 90% расходов страны уходит на зарплаты бюджетникам, а сокращать их 93-летний президент Мугабе, который находится у власти уже 30 лет, явно не хочет. В следующем году в стране должны состояться президентские выборы.

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