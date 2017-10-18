Роуминг в России может быть отменен в этом году

Федеральная антимонопольная служба рассчитывает, что национальный роуминг в стране будет отменен еще до Нового года.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ФАС Сергея Пузыревского, в случае, если компании-операторы не смогут решить вопрос до 2018 года, в отношении них будут приняты меры антимонопольного воздействия.
Сергей Пузыревский, замглавы ФАС: «Мои коллеги с этим вопросом разбираются. До конца года должны быть приняты соответствующие решения в рамках исполнения предупреждения ФАС. Мы ждем до конца года, думаю, они будут приняты. Если решения не будет, будут применяться более серьезные меры антимонопольного воздействия».
Напомним, в августе 2017 года ФАС предписала операторам «большой четверки» разобраться с предупреждением по поводу необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России. В настоящее вопрос обсуждается. Минкомсвязь и ФАС рассчитывают, что решения будут выработаны к концу декабря, а с начала 2018 года удастся убрать понятие внутрисетевого роуминга из тарифов.
Сергей Пузыревский, замглавы ФАС: «Мои коллеги с этим вопросом разбираются. До конца года должны быть приняты соответствующие решения в рамках исполнения предупреждения ФАС. Мы ждем до конца года, думаю, они будут приняты. Если решения не будет, будут применяться более серьезные меры антимонопольного воздействия».
Напомним, в августе 2017 года ФАС предписала операторам «большой четверки» разобраться с предупреждением по поводу необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России. В настоящее вопрос обсуждается. Минкомсвязь и ФАС рассчитывают, что решения будут выработаны к концу декабря, а с начала 2018 года удастся убрать понятие внутрисетевого роуминга из тарифов.
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