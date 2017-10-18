В Роскосмосе прокомментировали случай разгерметизации «Союза»

Разгерметизация капсулы космического корабля «Союз» во время посадки носила «случайный маловероятный характер», заявили в Роскосмосе.
В ведомстве пояснили, что специалисты уже проанализировали случившееся и отработали ситуацию совместно с NASA. После этого были проведены успешные пуски и посадки спускаемых аппаратов.
Роскосмос: «Комиссия проанализировала случившееся — ситуация имеет случайный маловероятный характер, все необходимые меры для исключения повторения аналогичной ситуации в будущем приняты».
В Роскосмосе уточнили, что в апреле при спуске ТПК «Союз МС-02» было зафиксировано незначительное падение давления во время раскрытия основного парашюта, на здоровье экипажа случившееся никак не отразилось.
Ранее астронавт Томас Стаффорд рассказал, что скоба парашюта задела сварной шов капсулы «Союза», в результате чего произошла разгерметизация, и часть воздуха покинула капсулу. По словам астронавта, случившееся ставит под сомнение надежность российских космических кораблей.
Роскосмос: «Комиссия проанализировала случившееся — ситуация имеет случайный маловероятный характер, все необходимые меры для исключения повторения аналогичной ситуации в будущем приняты».
В Роскосмосе уточнили, что в апреле при спуске ТПК «Союз МС-02» было зафиксировано незначительное падение давления во время раскрытия основного парашюта, на здоровье экипажа случившееся никак не отразилось.
Ранее астронавт Томас Стаффорд рассказал, что скоба парашюта задела сварной шов капсулы «Союза», в результате чего произошла разгерметизация, и часть воздуха покинула капсулу. По словам астронавта, случившееся ставит под сомнение надежность российских космических кораблей.
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