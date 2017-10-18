Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    В Роскосмосе прокомментировали случай разгерметизации «Союза»

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости
    В Роскосмосе прокомментировали случай разгерметизации «Союза»

    В Роскосмосе прокомментировали случай разгерметизации «Союза»

    В Роскосмосе прокомментировали случай разгерметизации «Союза»
  • Фото: РИА Новости

    • Разгерметизация капсулы космического корабля «Союз» во время посадки носила «случайный маловероятный характер», заявили в Роскосмосе.

    В ведомстве пояснили, что специалисты уже проанализировали случившееся и отработали ситуацию совместно с NASA. После этого были проведены успешные пуски и посадки спускаемых аппаратов.

    Роскосмос: «Комиссия проанализировала случившееся — ситуация имеет случайный маловероятный характер, все необходимые меры для исключения повторения аналогичной ситуации в будущем приняты».

    В Роскосмосе уточнили, что в апреле при спуске ТПК «Союз МС-02» было зафиксировано незначительное падение давления во время раскрытия основного парашюта, на здоровье экипажа случившееся никак не отразилось.

    Ранее астронавт Томас Стаффорд рассказал, что скоба парашюта задела сварной шов капсулы «Союза», в результате чего произошла разгерметизация, и часть воздуха покинула капсулу. По словам астронавта, случившееся ставит под сомнение надежность российских космических кораблей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru