Астронавт NASA рассказал о разгерметизации «Союза» при посадке

Астронавт Томас Стаффорд рассказал об инциденте с разгерметизацией космического корабля «Союз».
Космический корабль «Союз», возвращавший трех человек на Землю в апреле, пережил разгерметизацию на высоте восьми километров над землей. Об этом рассказал астронавт Томас Стаффорд на заседании Наблюдательного совета за МКС NASA, сообщает издание Space News. По словам Стаффорда, причиной разгерметизации стало то, что скоба парашюта задела сварной шов обшивки капсулы.
Томас Стаффорд, астронавт: «Скоба задела сварной шов, и результатом стала разгерметизация — часть воздуха покинула капсулу».
Представитель NASA подтвердил эту информацию. Стаффорд добавил, что жизнь членов экипажа была вне опасности, однако этот случай поставил под вопрос надежность российских космических кораблей.
Томас Стаффорд, астронавт: «Скоба задела сварной шов, и результатом стала разгерметизация — часть воздуха покинула капсулу».
Представитель NASA подтвердил эту информацию. Стаффорд добавил, что жизнь членов экипажа была вне опасности, однако этот случай поставил под вопрос надежность российских космических кораблей.
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