Протаранившего участников драки петербуржца арестовали до декабря

В Петербурге суд избрал меру пресечения
20-летнему Никите Литвинову, который неординарным способом решил спасти друзей, ставших участниками ночной потасовки.
Калининский районный суд Петербурга на два месяца отправил под стражу петербуржца Никиту Литвинова, который подозревается в наезде на группу людей в минувшие выходные. В результате несколько человек получили травмы, а один мужчина погиб.
20-летнему водителю вменяют убийство и покушение на убийство. Следователи посчитали, что в случае более мягкой меры пресечения обвиняемый может скрыться, либо «довести свой преступный умысел до конца». При этом адвокат просил для своего подзащитного домашний арест, поскольку задержанный страдает астмой и должен регулярно принимать препараты.
Кроме того, по мнению Ивана Жукова, еще не доказано, что Никита Литвинов планировал именно убийство. По версии защитника, молодой человек наездом пытался защитить своего друга, которого якобы избивали другие участники конфликта. Такой же версии придерживаются и родные подозреваемого.
Сам Литвинов на заседании сообщил, что не хотел никого убивать и будет сотрудничать со следствием. Однако доводов его и адвоката не хватило для смягчения меры пресечения.
По данным следствия, в ночь с 14 на 15 октября нетрезвый молодой человек сел за руль своей машины и протаранил толпу дерущихся людей во дворе дома на улице Замшина. Два месяца ареста Литвинов проведет в «Крестах».
20-летнему водителю вменяют убийство и покушение на убийство. Следователи посчитали, что в случае более мягкой меры пресечения обвиняемый может скрыться, либо «довести свой преступный умысел до конца». При этом адвокат просил для своего подзащитного домашний арест, поскольку задержанный страдает астмой и должен регулярно принимать препараты.
Кроме того, по мнению Ивана Жукова, еще не доказано, что Никита Литвинов планировал именно убийство. По версии защитника, молодой человек наездом пытался защитить своего друга, которого якобы избивали другие участники конфликта. Такой же версии придерживаются и родные подозреваемого.
Сам Литвинов на заседании сообщил, что не хотел никого убивать и будет сотрудничать со следствием. Однако доводов его и адвоката не хватило для смягчения меры пресечения.
По данным следствия, в ночь с 14 на 15 октября нетрезвый молодой человек сел за руль своей машины и протаранил толпу дерущихся людей во дворе дома на улице Замшина. Два месяца ареста Литвинов проведет в «Крестах».
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