В Петербурге водитель BMW разнял драку тараном

По факту инцидента в Калининском районе СК возбудил уголовное дело. В результате наезда на две конфликтующие компании один молодой человек погиб, двое других пострадали.

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах конфликта, после которого 20-летний водитель сбил пешехода. В результате умышленного наезда 28-летний мужчина скончался в больнице, еще двоим пострадавшим врачи вовремя оказали медицинскую помощь.



Дорожный инцидент произошел в ночь с 15 на 16 октября во дворе дома 25 по улице Замшина. По одной из версий, находившийся за рулем BMW молодой человек хотел разнять две дерущиеся компании, протаранив их на машине, но не рассчитал свои силы. В итоге под колесами оказались в том числе его друзья.



По словам очевидцев, до возникновения конфликтной ситуации все будущие участники аварии распивали спиртные напитки. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Сейчас 20-летний водитель иномарки задержан на двое суток. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.