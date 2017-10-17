Рабочие Серпуховского лифтостроительного завода год сидят без зарплаты

Подмосковные следователи начали проверку руководства Серпуховского лифтостроительного завода. Некогда преуспевающее предприятие теперь простаивает, станки ржавеют, а рабочие не получают зарплату целый год. Долги уже превысили 100 миллионов рублей. Коллектив пытается добиться справедливости, а собственник, забыв о заводе в Серпухове, обещает крупные инвестиции совсем в другом регионе.

Лифт в доме Ольги Комиссар явно не первой свежести, а завод, где она трудилась, выпускал современные, красивые лифты, с сенсорными кнопками, говорят, не хуже импортных. Только работники предприятия зарплаты не видели уже год. Завод теперь под внешним управлением, вверх идут не его лифты, а только долги.



Ольга Комиссар, работник Серпуховского лифтостроительного завода: «Не могу ответить на вопрос, могло ли предприятие обанкротиться. На самом деле загадка. Лифты производились по предоплате. У нас не было конвейера, мы не заполняли свои склады этими лифтами. Есть заказ, мы выпускаем лифты. Также была московская областная программа по замене лифтов».



Как это все произошло, сотрудникам завода неведомо, они даже на территорию пройти не могут. Такой приказ у охраны. Производство стоит, так нечего тут и делать. Хотя бухгалтерия работает, и туда многим надо.



Константин Брыксин, оператор станков с программным управлением Серпуховского лифтостроительного завода: «Уже год стоит мертвым грузом. Никто ничего не говорит, не объясняет, директоров новых нету. У многих пособия на детей, так даже документы не отдают, чтобы пособие получить. Вообще беспредел. Мне не дали даже справку, чтобы детское пособие получить как малоимущему».



Со своими жалобами рабочие добрались уже до премьер-министра, следствие закрутилось на очень высоком уровне. Говорят, собрано достаточно доказательств, чтобы бывшего генерального директора посадить.



Елена Фокина, старший помощник ГСУ СК России по Московской области: «Своей вины обвиняемый не признал, пояснив, что не имел возможности выплачивать заработную плату. По ходатайству следственных органов для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий на личное имущество обвиняемого (автомобили, земельные участки и нежилые здания) был наложен арест. В настоящее время по делу проводится сложная многообъектная судебная бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается».



Долгов по зарплате у завода где-то на 120 миллионов. Это примерно на 550 его работников. Но процедура банкротства тоже застряла. Дорогостоящее оборудование при нынешней экономической ситуации распродать сложно. Запустить хоть какое-то минимальное производство тоже, поэтому неизвестно, сколько еще придется ждать зарплаты. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.