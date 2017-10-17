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    В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с электронных кошельков

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    • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
    В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с электронных кошельков

    В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с электронных кошельков

    В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с электронных кошельков
  • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

    • Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет на снятие наличных с неименных карт и электронных кошельков.

    Госдума рассмотрит законопроект о запрете обналичивания средств с неименных банковских карт. Текст документа ранее был опубликован на сайте правительства, документ внесен на рассмотрение во вторник, сообщает РИА Новости.

    Законопроект предполагает, что владельцы неименных карт и «электронных кошельков» смогут пользоваться размещенными на них средствами только для оплаты услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Также средства на таких картах и счетах можно будет обналичить при погашении долгов.

    смотретьВ России запретят снимать наличные с электронных кошельков и неименных карт
    В России запретят снимать наличные с электронных кошельков и неименных карт
    О возможном запрете на снятие наличных с таких карт и счетов на прошлой неделе сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил, что средства с анонимных карт часто используют для финансирования преступной деятельности, а также для дачи взяток.

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