В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с электронных кошельков

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет на снятие наличных с неименных карт и электронных кошельков.
Госдума рассмотрит законопроект о запрете обналичивания средств с неименных банковских карт. Текст документа ранее был опубликован на сайте правительства, документ внесен на рассмотрение во вторник, сообщает РИА Новости.
Законопроект предполагает, что владельцы неименных карт и «электронных кошельков» смогут пользоваться размещенными на них средствами только для оплаты услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Также средства на таких картах и счетах можно будет обналичить при погашении долгов.
О возможном запрете на снятие наличных с таких карт и счетов на прошлой неделе сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил, что средства с анонимных карт часто используют для финансирования преступной деятельности, а также для дачи взяток.
Законопроект предполагает, что владельцы неименных карт и «электронных кошельков» смогут пользоваться размещенными на них средствами только для оплаты услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Также средства на таких картах и счетах можно будет обналичить при погашении долгов.
О возможном запрете на снятие наличных с таких карт и счетов на прошлой неделе сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил, что средства с анонимных карт часто используют для финансирования преступной деятельности, а также для дачи взяток.
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