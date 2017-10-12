В России запретят снимать наличные с электронных кошельков и неименных карт

Снимать наличные по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам будет запрещено. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Премьер пояснил, что такие средства платежа часто используют для обналичивания преступных доходов или взяток.



Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Эта практика не соответствует цивилизованным подходам, существующим во всем мире, движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено».



При этом деньги с неименных карт по-прежнему можно будет перевести на другой счет. Неименная карта довольно популярна, в том числе ее пенсионный вариант. Главная ее особенность заключается в том, что на лицевой стороне вместо имени стоит card-holder, то есть просто владелец.



Банки такие карты выдают практически мгновенно, к тому же они дешевые. При этом анонимной она не является. В базе данных банка к счету привязаны паспортные данные клиента.