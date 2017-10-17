Верховный суд предложил изымать детей из семей сектантов

Верховный суд РФ предложил лишать прав родителей, которые водят детей в секты и экстремистские организации.
Пленум Верховного суда РФ представил во вторник проект постановления, в котором перечислил условия лишения родительских прав. Согласно документу, органы опеки смогут изымать детей из семьи не только в случае, если родители пьют, употребляют наркотики, жестоко обращаются с детьми, но и в случае, если они злоупотребляют родительскими правами Под злоупотреблением родительскими правами понимаются также запрет на обучение и принуждение вступить в секту или экстремистскую организацию, сообщает РИА Новости.
Из проекта постановления пленума Верховного суда РФ: «Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий в обучении, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, вовлечение в деятельность общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности».
Пленум также уточнил понятие «жестокое обращение», пояснив, что таковым может считаться не только физическое, но и эмоциональное насилие.
Из проекта постановления пленума Верховного суда РФ: «Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей)».
Напомним, на прошлой неделе Министерство образования предложило изменить порядок изъятия ребенка из семьи: сначала временно ограничивать родителей в правах на 6 месяцев, а если ситуация за это время не изменится, передавать дело в суд.
Из проекта постановления пленума Верховного суда РФ: «Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий в обучении, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, вовлечение в деятельность общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности».
Пленум также уточнил понятие «жестокое обращение», пояснив, что таковым может считаться не только физическое, но и эмоциональное насилие.
Из проекта постановления пленума Верховного суда РФ: «Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей)».
Напомним, на прошлой неделе Министерство образования предложило изменить порядок изъятия ребенка из семьи: сначала временно ограничивать родителей в правах на 6 месяцев, а если ситуация за это время не изменится, передавать дело в суд.
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