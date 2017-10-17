Дипломат КНДР: ядерная война может начаться «в любой момент»

Ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки
из-за действий Соединенных Штатов, в любой момент в регионе может начаться ядерная война. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи.
Ким Ин Рен: «Ситуация на Корейском полуострове, на которой сосредоточено внимание всего мира, достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент».
По словам дипломата, ни одна страна не подвергалась «настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США», как КНДР, и в данной ситуации Пхеньян имеет полное право на самооборону.
Ким Ин Рен: «Вся континентальная часть США находится в пределах досягаемости нашей огневой мощи, если США посмеют хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную территорию, они не уйдут от жестокого наказания ни в одной части света».
Он отметил, что США разместили ядерное оружие в Южной Корее в 1957 году и на протяжении последних 40 лет проводят крупномасштабные военные учения с применением стратегических вооружений. В марте и апреле этого года, напомнил дипломат, в маневрах приняли участие более 300 тысяч военнослужащих, которые отрабатывали нанесение превентивного удара по КНДР.
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, резко ужесточающие режим международных санкций в отношении КНДР. Кроме того, Пхеньян заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением страны.
По словам дипломата, ни одна страна не подвергалась «настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США», как КНДР, и в данной ситуации Пхеньян имеет полное право на самооборону.
Ким Ин Рен: «Вся континентальная часть США находится в пределах досягаемости нашей огневой мощи, если США посмеют хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную территорию, они не уйдут от жестокого наказания ни в одной части света».
Он отметил, что США разместили ядерное оружие в Южной Корее в 1957 году и на протяжении последних 40 лет проводят крупномасштабные военные учения с применением стратегических вооружений. В марте и апреле этого года, напомнил дипломат, в маневрах приняли участие более 300 тысяч военнослужащих, которые отрабатывали нанесение превентивного удара по КНДР.
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, резко ужесточающие режим международных санкций в отношении КНДР. Кроме того, Пхеньян заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением страны.
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