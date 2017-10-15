СМИ: Южная Корея и США зафиксировали признаки подготовки КНДР к ракетным запускам

Разведывательные службы Южной Кореи и США зафиксировали признаки подготовки КНДР к новым испытаниям баллистических ракет.
Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение газеты «Тона ильбо», американские спутники засняли движение мобильных пусковых установок по меньшей мере в четырех районах страны, в том числе в окрестностях Пхеньяна и в северо-западной провинции Пхенан-Пукто.
Отмечается, что КНДР может испытать несколько типов вооружений, включая баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», которую в августе и сентябре успешно запускали над территорией Японии в сторону Тихого океана.
Не исключено, что Пхеньян произведет пуск нескольких ракет одновременно или же попробует испытать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-13», чьи характеристики пока до конца не установлены. Предполагается, что она на твердом топливе, а дальность ее полета может превысить возможности другой МБР «Хвасон-14».
Ранее командование седьмым флотом ВМС США сообщило, что с 16 по 26 октября авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan проведет совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова. Разведывательные службы США и Южной Кореи считают, что новые ракетные пуски в КНДР могут стать ответом на эти маневры.
В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки.
Отмечается, что КНДР может испытать несколько типов вооружений, включая баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», которую в августе и сентябре успешно запускали над территорией Японии в сторону Тихого океана.
Не исключено, что Пхеньян произведет пуск нескольких ракет одновременно или же попробует испытать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-13», чьи характеристики пока до конца не установлены. Предполагается, что она на твердом топливе, а дальность ее полета может превысить возможности другой МБР «Хвасон-14».
Ранее командование седьмым флотом ВМС США сообщило, что с 16 по 26 октября авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan проведет совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова. Разведывательные службы США и Южной Кореи считают, что новые ракетные пуски в КНДР могут стать ответом на эти маневры.
В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки.
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