Пхеньян намерен «укрощать США огнем» и ищет поддержки у российских депутатов

Делегация депутатов Госдумы РФ от фракции ЛДПР посетила КНДР. Парламентарии Антон Морозов, Алексей Диденко и Павел Шперов
2–6 октября находились в Пхеньяне. Они обсудили с послом РФ вопросы российско-корейского сотрудничества, а также услышали от принимающей стороны просьбу поддержать намерение Ким Чен Ына «укрощать огнем» США.
По итогам этой поездки депутат Антон Морозов вместе с двумя однопартийцами на заседании фракции ЛДПР в Госдуме заявили, что лидер КНДР готов на самые жесткие действия, поэтому Пхеньян работает над созданием межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной донести заряд до США, и намерен ее испытать.
«Ким Чен Ын заявил, что будет укрощать огнем США и в рамках этого „укрощения огнем“ они готовят к испытанию новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по их расчетам, должна достичь западного побережья США», — процитировал точные слова депутата Морозова один из участников заседания, которое состоялось накануне вечером под председательством руководителя фракции Владимира Жириновского.
По информации РИА Новости, северокорейская сторона просила российских парламентариев поддержать намерение лидера КНДР Ким Чен Ына «укрощать огнем» США, но депутаты Госдумы ограничились обещанием придать значение этой проблематике.
Ранее северокорейский комитет мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что КНДР «проучит США, ответив огнем на огонь», если Вашингтон будет продолжать применять санкции и использовать бомбардировщики у Корейского полуострова.
«Ким Чен Ын заявил, что будет укрощать огнем США и в рамках этого „укрощения огнем“ они готовят к испытанию новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по их расчетам, должна достичь западного побережья США», — процитировал точные слова депутата Морозова один из участников заседания, которое состоялось накануне вечером под председательством руководителя фракции Владимира Жириновского.
По информации РИА Новости, северокорейская сторона просила российских парламентариев поддержать намерение лидера КНДР Ким Чен Ына «укрощать огнем» США, но депутаты Госдумы ограничились обещанием придать значение этой проблематике.
Ранее северокорейский комитет мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что КНДР «проучит США, ответив огнем на огонь», если Вашингтон будет продолжать применять санкции и использовать бомбардировщики у Корейского полуострова.
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