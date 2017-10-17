Русским здесь не место: Украина продолжает разрывать связи с РФ, переписывая законы

Больше нет ни одной школы и класса, где бы изучали русский язык. Такое громкое заявление сделал глава украинского города Хмельницкий Александр Симчишин. Так он исполнил скандальный закон об образовании, который раскритиковали в Венгрии, Польше, Чехии и России, объяснив, что он больно ударит по нацменьшинствам.
Даже в ПАСЕ закон назвали слишком жестким и потребовали пересмотреть. Но на Украине, видимо, сделали вид, что требование не услышали. А в мэрии Хмельницкого пояснили, что родители чуть ли не сами попросили об этом местные власти.
Все украинские школы должны были заговорить на мове в течение трех лет — закон об образовании, подписанный Петром Порошенко, предполагает постепенный переход. Но хмельницкий мэр решил не дожидаться команды из Киева. Он заявил, что так Украина «быстрее самоутвердится и избежит расшатывания». Вот только на западной границе Украины теперь и шатко, и валко. И именно из-за языковых претензий украинских соседей.
В последние недели Венгрия объявила настоящую дипломатическую войну Украине. В Будапеште уже выходят на улицы и скандируют за самоопределение Закарпатья, раз соотечественникам на Украине запрещают обучаться на родном языке. Да еще и за их же деньги.
Миклош Кевехази, политконсультант: «Очень много организаций финансируются из Будапешта. Частный бизнес и очень много школ. Именно те школы, которые сейчас Украина собирается закрыть, это школы, которые финансируются Венгрией. Венгрия никогда не делает первый шаг, чтобы этот конфликт стал более острым».
Но в Киеве митинги за самоопределение посчитали первым шагом. Всерьез заговорили о создании в Закарпатье новой зоны АТО. И даже были вынуждены признать — 150 километров границы Украины и Венгрии сейчас не контролируются киевскими силовиками.
Значимая часть государственной границы с Венгрией давно перешла в частные руки. Но киевская власть этим никогда не брезговала — клала в карман часть прибыли с нелегальной торговли. А что же получается теперь? Готова развязать войну под носом у Европы?
Подробности — в видеоматериале.
Все украинские школы должны были заговорить на мове в течение трех лет — закон об образовании, подписанный Петром Порошенко, предполагает постепенный переход. Но хмельницкий мэр решил не дожидаться команды из Киева. Он заявил, что так Украина «быстрее самоутвердится и избежит расшатывания». Вот только на западной границе Украины теперь и шатко, и валко. И именно из-за языковых претензий украинских соседей.
В последние недели Венгрия объявила настоящую дипломатическую войну Украине. В Будапеште уже выходят на улицы и скандируют за самоопределение Закарпатья, раз соотечественникам на Украине запрещают обучаться на родном языке. Да еще и за их же деньги.
Миклош Кевехази, политконсультант: «Очень много организаций финансируются из Будапешта. Частный бизнес и очень много школ. Именно те школы, которые сейчас Украина собирается закрыть, это школы, которые финансируются Венгрией. Венгрия никогда не делает первый шаг, чтобы этот конфликт стал более острым».
Но в Киеве митинги за самоопределение посчитали первым шагом. Всерьез заговорили о создании в Закарпатье новой зоны АТО. И даже были вынуждены признать — 150 километров границы Украины и Венгрии сейчас не контролируются киевскими силовиками.
Значимая часть государственной границы с Венгрией давно перешла в частные руки. Но киевская власть этим никогда не брезговала — клала в карман часть прибыли с нелегальной торговли. А что же получается теперь? Готова развязать войну под носом у Европы?
Подробности — в видеоматериале.
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