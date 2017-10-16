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    В Ирландии больше 360 тыс. домов осталось без света из-за «Офелии»

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    • Фото: Reuters © 2017, Clodagh Kilcoyne
    В Ирландии больше 360 тыс. домов осталось без света <nobr>из-за</nobr> «Офелии»

    В Ирландии больше 360 тыс. домов осталось без света из-за «Офелии»

    В Ирландии больше 360 тыс. домов осталось без света <nobr>из-за</nobr> «Офелии»
  • Фото: Reuters © 2017, Clodagh Kilcoyne

    • Более 360 тысяч домов в южной части Ирландии осталось без света из-за бушующего в регионе шторма «Офелия».

    Как сообщает телеканал RTE, сильный ветер повредил линии электропередач. Кроме того, два человека погибли в результате падения деревьев в графствах Уотерфорд и Типперэри.

    Международный аэропорт Дублина сегодня объявил об отмене 130 рейсов в связи с непогодой. В столице также приостановлено движение общественного транспорта. Горожан призывают не выходить из дома и не пользоваться автомобилями.

    смотретьТропический шторм «Офелия» сформировался над Атлантикой
    Тропический шторм «Офелия» сформировался над Атлантикой
    Ураган «Офелия», сформировавшийся над Атлантикой, называют самым серьезным природным катаклизмом за последние 50 лет. Согласно сообщениям Национальной метеослужбы Ирландии, порывы ветра в зоне распространения штормового фронта достигают 200 км/ч.

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