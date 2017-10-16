В Ирландии больше 360 тыс. домов осталось без света из-за «Офелии»

Более 360 тысяч домов в южной части Ирландии осталось без света
из-за бушующего в регионе шторма «Офелия».
Как сообщает телеканал RTE, сильный ветер повредил линии электропередач. Кроме того, два человека погибли в результате падения деревьев в графствах Уотерфорд и Типперэри.
Международный аэропорт Дублина сегодня объявил об отмене 130 рейсов в связи с непогодой. В столице также приостановлено движение общественного транспорта. Горожан призывают не выходить из дома и не пользоваться автомобилями.
Ураган «Офелия», сформировавшийся над Атлантикой, называют самым серьезным природным катаклизмом за последние 50 лет. Согласно сообщениям Национальной метеослужбы Ирландии, порывы ветра в зоне распространения штормового фронта достигают 200 км/ч.
Международный аэропорт Дублина сегодня объявил об отмене 130 рейсов в связи с непогодой. В столице также приостановлено движение общественного транспорта. Горожан призывают не выходить из дома и не пользоваться автомобилями.
Ураган «Офелия», сформировавшийся над Атлантикой, называют самым серьезным природным катаклизмом за последние 50 лет. Согласно сообщениям Национальной метеослужбы Ирландии, порывы ветра в зоне распространения штормового фронта достигают 200 км/ч.
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