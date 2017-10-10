Тропический шторм «Офелия» сформировался над Атлантикой

Новый тропический шторм образовался над Атлантическим океаном. Американские метеорологи уже дали ему имя — «Офелия». Он стал 15-м по счету в этом сезоне.

Сейчас шторм находится у Азорских островов и движется в северо-восточном направлении с небольшой скоростью. Но уже к пятнице, по прогнозам экспертов, он усилится до урагана.



Между тем американские синоптики сообщили, что, по их прогнозам, «Офелия» должна пройти вдали от населенных пунктов, а значит, есть надежда, что массовых жертв удастся избежать.