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    Тропический шторм «Офелия» сформировался над Атлантикой. США, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТропический шторм «Офелия» сформировался над Атлантикой

    Тропический шторм «Офелия» сформировался над Атлантикой

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    Тропический шторм «Офелия» сформировался над Атлантикой

    Тропический шторм «Офелия» сформировался над Атлантикой

    Тропический шторм «Офелия» сформировался над Атлантикой

      Новый тропический шторм образовался над Атлантическим океаном. Американские метеорологи уже дали ему имя — «Офелия». Он стал 15-м по счету в этом сезоне.

      Сейчас шторм находится у Азорских островов и движется в северо-восточном направлении с небольшой скоростью. Но уже к пятнице, по прогнозам экспертов, он усилится до урагана.

      Между тем американские синоптики сообщили, что, по их прогнозам, «Офелия» должна пройти вдали от населенных пунктов, а значит, есть надежда, что массовых жертв удастся избежать.

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