Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Посольство РФ в Ирландии приостановило работу из-за урагана «Офелия»

    комментировать

    Посольство РФ в Ирландии приостановило работу из-за урагана «Офелия»

    Посольство РФ в Ирландии приостановило работу <nobr>из-за</nobr> урагана «Офелия»

    Российское посольство в Ирландии не будет работать 16 октября из-за урагана «Офелия».

    «Посольство сегодня будет закрыто в связи с плохими погодными условиями на всей территории Ирландии, вызванными ураганом „Офелия“», — указано на официальной странице дипмиссии в Facebook.

    Уважаемые посетители,
    Посольство сегодня будет закрыто в связи с плохими погодными условиями на всей территории Ирландии…

    Опубликовано Embassy of Russia in Ireland/Посольство России в Ирландии 16 октября 2017 г.

    Как сообщает «Интерфакс», из-за плохих погодных условий власти страны приняли решение отменить занятия в школах и колледжах. Кроме того, автобусный оператор страны Eireann отменил все рейсы до 14:00 по местному времени (16:00 мск). Dublin Bus пока осуществляет перевозки согласно расписанию, однако не исключается, что в случае ухудшения метеоусловий автобусное сообщение будет прервано до 18:00 по местному времени.

    смотретьТропический шторм «Офелия» сформировался над Атлантикой
    Тропический шторм «Офелия» сформировался над Атлантикой
    Ранее сообщалось, что ураган «Офелия», сформировавшийся над Атлантикой, ослабел до шторма. По данным метеорологической службы Великобритании, сейчас он находится примерно в 300 км от берегов Ирландии. Скорость ветра достигает 130 км/ч. По мнению специалистов, шторм может оказаться самым сильным из пережитых островами за последние 50 лет.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru