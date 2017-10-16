Посольство РФ в Ирландии приостановило работу из-за урагана «Офелия»

Российское посольство в Ирландии не будет работать 16 октября
из-за урагана «Офелия».
«Посольство сегодня будет закрыто в связи с плохими погодными условиями на всей территории Ирландии, вызванными ураганом „Офелия“», — указано на официальной странице дипмиссии в Facebook.
Как сообщает «Интерфакс», из-за плохих погодных условий власти страны приняли решение отменить занятия в школах и колледжах. Кроме того, автобусный оператор страны Eireann отменил все рейсы до 14:00 по местному времени (16:00 мск). Dublin Bus пока осуществляет перевозки согласно расписанию, однако не исключается, что в случае ухудшения метеоусловий автобусное сообщение будет прервано до 18:00 по местному времени.
Ранее сообщалось, что ураган «Офелия», сформировавшийся над Атлантикой, ослабел до шторма. По данным метеорологической службы Великобритании, сейчас он находится примерно в 300 км от берегов Ирландии. Скорость ветра достигает 130 км/ч. По мнению специалистов, шторм может оказаться самым сильным из пережитых островами за последние 50 лет.
Уважаемые посетители,Опубликовано Embassy of Russia in Ireland/Посольство России в Ирландии 16 октября 2017 г.
Посольство сегодня будет закрыто в связи с плохими погодными условиями на всей территории Ирландии…
Как сообщает «Интерфакс», из-за плохих погодных условий власти страны приняли решение отменить занятия в школах и колледжах. Кроме того, автобусный оператор страны Eireann отменил все рейсы до 14:00 по местному времени (16:00 мск). Dublin Bus пока осуществляет перевозки согласно расписанию, однако не исключается, что в случае ухудшения метеоусловий автобусное сообщение будет прервано до 18:00 по местному времени.
Ранее сообщалось, что ураган «Офелия», сформировавшийся над Атлантикой, ослабел до шторма. По данным метеорологической службы Великобритании, сейчас он находится примерно в 300 км от берегов Ирландии. Скорость ветра достигает 130 км/ч. По мнению специалистов, шторм может оказаться самым сильным из пережитых островами за последние 50 лет.
Комментарии