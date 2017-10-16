Российские военные помогли вернуть свет и воду в сирийскую деревню

Сирийские саперы обезвредили больше тысячи взрывных устройств в одной из деревень провинции Дамаск. Территорию разминировали при поддержке российских специалистов. Кроме того, наши военные помогли вернуть в населенный пункт свет и воду. При отступлении боевики разрушили водораспределительную станцию, а также повредили линии электропередачи.
Это сейчас деревня Эль-Мушрифа больше напоминает выстроенные декорации для боевика, а еще несколько лет назад здесь действительно кипела жизнь. До прихода сюда террористов ее население насчитывало около 20 тысяч человек. Сейчас здесь находится только небольшой отряд саперов сирийской армии.
Каждый день саперы находят здесь десятки взрывных устройств, оставленных здесь террористами. Несмотря на то, что деревня была освобождена еще несколько месяцев назад, сюда до сих пор не пускают мирных жителей. Большинство дорог и вход практически в каждый дом до сих пор заминированы.
Яиль Али, командир саперного подразделения: «Это взрывное устройство нажимного типа и предназначалось для поражения живой силы. Таких ловушек мы находим штук по 15–20 каждый день. Извлечь ее очень трудно, поэтому из соображений безопасности мы уничтожим устройство прямо на месте. Саперному делу нас хорошо обучили наши русские друзья, наш отряд проходил курсы подготовки у российских специалистов».
По словам сирийских военных, кроме российских саперов в разминировании населенных пунктов им больше никто так и не помог, хотя заявления от представителей западной коалиции звучали неоднократно. В итоге всю подготовку сирийцы проходят в учебном центре российского Минобороны под Хомсом.
Уже на очищенной саперами территории с сегодняшнего дня работают ремонтные бригады — электрики, водопроводчики. Скоро начнут подводить и газ, когда опасности взрывов уже не будет. На окраине деревни уже пробуют запустить основную скважину, которая обеспечивала деревню водой. На всякий случай проверили качество (боевики при отходе могли отравить), а затем понемногу начали подавать в систему.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Ильи Ушенина.
Каждый день саперы находят здесь десятки взрывных устройств, оставленных здесь террористами. Несмотря на то, что деревня была освобождена еще несколько месяцев назад, сюда до сих пор не пускают мирных жителей. Большинство дорог и вход практически в каждый дом до сих пор заминированы.
Яиль Али, командир саперного подразделения: «Это взрывное устройство нажимного типа и предназначалось для поражения живой силы. Таких ловушек мы находим штук по 15–20 каждый день. Извлечь ее очень трудно, поэтому из соображений безопасности мы уничтожим устройство прямо на месте. Саперному делу нас хорошо обучили наши русские друзья, наш отряд проходил курсы подготовки у российских специалистов».
По словам сирийских военных, кроме российских саперов в разминировании населенных пунктов им больше никто так и не помог, хотя заявления от представителей западной коалиции звучали неоднократно. В итоге всю подготовку сирийцы проходят в учебном центре российского Минобороны под Хомсом.
Уже на очищенной саперами территории с сегодняшнего дня работают ремонтные бригады — электрики, водопроводчики. Скоро начнут подводить и газ, когда опасности взрывов уже не будет. На окраине деревни уже пробуют запустить основную скважину, которая обеспечивала деревню водой. На всякий случай проверили качество (боевики при отходе могли отравить), а затем понемногу начали подавать в систему.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Ильи Ушенина.
Комментарии