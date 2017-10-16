Военные из РФ помогли сирийским саперам обезвредить тысячу мин в сирийской деревне

Сирийские саперы при помощи российских специалистов из Международного противоминного центра обезвредили около тысячи взрывных устройств в населенном пункте
Аль-Мушрифа, который расположен в регионе Восточный Каламун.
Об этом рассказал командир саперной роты Яиль Али, передает ТАСС.
Яиль Али: «Каждый день находим по 10–15 самодельных взрывных устройств, оставленных бандитами. За период разминирования обезвредили почти тысячу мин. Они все нажимного типа и в основном поражают людей. Заминированы здания, обочины дорог, сельскохозяйственные поля».
По его словам, помощь в разминировании освобожденных от террористов районов Сирии оказывает только Россия. Как ожидается, разминирование в Аль-Мушрифе будет завершено через три дня.
Также сообщается, что сирийцы при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР восстановили электро- и водоснабжение в этой же деревне.
Российские военные координируют процесс восстановления инфраструктуры освобожденных регионов по просьбе местных властей. В частности, старейшины деревни Аль-Мушрифа обратились в ЦПВС с просьбой о содействии в разминировании, восстановлении водопровода и объектов электросетевого хозяйства.
Яиль Али: «Каждый день находим по 10–15 самодельных взрывных устройств, оставленных бандитами. За период разминирования обезвредили почти тысячу мин. Они все нажимного типа и в основном поражают людей. Заминированы здания, обочины дорог, сельскохозяйственные поля».
По его словам, помощь в разминировании освобожденных от террористов районов Сирии оказывает только Россия. Как ожидается, разминирование в Аль-Мушрифе будет завершено через три дня.
Также сообщается, что сирийцы при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР восстановили электро- и водоснабжение в этой же деревне.
Российские военные координируют процесс восстановления инфраструктуры освобожденных регионов по просьбе местных властей. В частности, старейшины деревни Аль-Мушрифа обратились в ЦПВС с просьбой о содействии в разминировании, восстановлении водопровода и объектов электросетевого хозяйства.
Комментарии