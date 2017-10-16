«Пока не упадет первая бомба»: Тиллерсон пообещал не прекращать диалог с КНДР

Соединенные Штаты не ищут войны с КНДР и будут вести переговоры с Пхеньяном до тех пор, пока это возможно, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.
Ранее Дональд Трамп объявил, что политика налаживания отношений с Северной Кореей, которую США проводили последнюю четверть века, результатов так и не дала. А две недели назад президент США в своем «Twitter рекомендовал главе Госдепартамента не тратить время на усилия в этой области. Тиллерсон прокомментировал нынешнюю позицию Белого Дома.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: „Президент дал мне ясно понять: Вашингтон не стремится к войне, поэтому мне следует продолжать дипломатические усилия. Мы будем работать над этим до тех пор, пока не упадет первая бомба“».
Тиллерсон также высказался по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном. Он заявил, что в прежнем соглашении, которое было достигнуто два года назад, много недоработок и во второй редакции документа их необходимо устранить.
Эти заявления уже прокомментировали в российском МИД. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков привел популярную американскую пословицу — «Не ремонтируй то, что работает», и добавил, что Иран, в отличие от США, выполняет свои обязательства в полном объеме.
В интервью CNN Тиллерсон также рассказал, что закон об ужесточении антироссийских санкций готовится к исполнению. По словам Госсекретаря, сейчас ведомство разрабатывает нормативы для компаний, которые ведут бизнес с нашей страной. Обсуждения проходят при участии Минфина. Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает расширение секторальных санкций против экономики России.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: „Президент дал мне ясно понять: Вашингтон не стремится к войне, поэтому мне следует продолжать дипломатические усилия. Мы будем работать над этим до тех пор, пока не упадет первая бомба“».
Тиллерсон также высказался по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном. Он заявил, что в прежнем соглашении, которое было достигнуто два года назад, много недоработок и во второй редакции документа их необходимо устранить.
Эти заявления уже прокомментировали в российском МИД. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков привел популярную американскую пословицу — «Не ремонтируй то, что работает», и добавил, что Иран, в отличие от США, выполняет свои обязательства в полном объеме.
В интервью CNN Тиллерсон также рассказал, что закон об ужесточении антироссийских санкций готовится к исполнению. По словам Госсекретаря, сейчас ведомство разрабатывает нормативы для компаний, которые ведут бизнес с нашей страной. Обсуждения проходят при участии Минфина. Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает расширение секторальных санкций против экономики России.
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