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    «Пока не упадет первая бомба»: Тиллерсон пообещал не прекращать диалог с КНДР. Госдепартамент США, США, Северная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Пока не упадет первая бомба»: Тиллерсон пообещал не прекращать диалог с КНДР

    «Пока не упадет первая бомба»: Тиллерсон пообещал не прекращать диалог с КНДР

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    «Пока не упадет первая бомба»: Тиллерсон пообещал не прекращать диалог с КНДР

    «Пока не упадет первая бомба»: Тиллерсон пообещал не прекращать диалог с КНДР

    «Пока не упадет первая бомба»: Тиллерсон пообещал не прекращать диалог с КНДР

      Соединенные Штаты не ищут войны с КНДР и будут вести переговоры с Пхеньяном до тех пор, пока это возможно, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.

      Ранее Дональд Трамп объявил, что политика налаживания отношений с Северной Кореей, которую США проводили последнюю четверть века, результатов так и не дала. А две недели назад президент США в своем «Twitter рекомендовал главе Госдепартамента не тратить время на усилия в этой области. Тиллерсон прокомментировал нынешнюю позицию Белого Дома.

      Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: „Президент дал мне ясно понять: Вашингтон не стремится к войне, поэтому мне следует продолжать дипломатические усилия. Мы будем работать над этим до тех пор, пока не упадет первая бомба“».

      Тиллерсон также высказался по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном. Он заявил, что в прежнем соглашении, которое было достигнуто два года назад, много недоработок и во второй редакции документа их необходимо устранить.

      Эти заявления уже прокомментировали в российском МИД. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков привел популярную американскую пословицу — «Не ремонтируй то, что работает», и добавил, что Иран, в отличие от США, выполняет свои обязательства в полном объеме.

      В интервью CNN Тиллерсон также рассказал, что закон об ужесточении антироссийских санкций готовится к исполнению. По словам Госсекретаря, сейчас ведомство разрабатывает нормативы для компаний, которые ведут бизнес с нашей страной. Обсуждения проходят при участии Минфина. Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает расширение секторальных санкций против экономики России.

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