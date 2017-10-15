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Новые русские сенсации

    США могут предложить вторую ядерную сделку с Ираном

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    США могут предложить вторую ядерную сделку с Ираном

    США могут предложить вторую ядерную сделку с Ираном

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на основе нынешней ядерной сделки с Ираном может быть выработано новое соглашение.

    Глава Госдепа считает, что второе соглашение должно быть «более широким» и касаться, в частности, ракетной программы Ирана и его поддержки террористических организаций в регионе, сообщает РИА Новости.

    Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Существует ядерная сделка, в рамках которой мы намерены предпринимать усилия по устранению ее многочисленных недостатков. И это может (вывести) на второе соглашение».

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал соглашение по ядерной программе Ирана «одной из худших договоренностей в истории США» и заявил, что его страна оставляет за собой право в любой миг расторгнуть сделку.

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    Глава Белого дома сообщил, что будет работать с конгрессом над «серьезными недостатками» документа. Позицию США поддержали Израиль и Саудовская Аравия. Москва считает, что шаг Вашингтона может поставить под угрозу вообще всю мировую систему ядерного сдерживания.

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