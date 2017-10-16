Саакашвили допустил, что украинские власти попытаются его убить

Бывший президент Грузии и
экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в Харькове выразил уверенность в том, что украинские власти попытаются его устранить.
Как передает РИА Новости, видеозапись выступления была опубликована на странице политика в социальной сети Facebook. Однако на данный момент запись уже удалена.
Михаил Саакашвили: «Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь».
Кроме того, Саакашвили обвинил президента Порошенко в клептократии, заявив, что ему некогда заниматься Украиной из-за активного ведения бизнеса.
В июле Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Формальным поводом стало то, что экс-президент Грузии не сообщил об уголовном преследовании на родине. 10 сентября при поддержке сторонников Саакашвили прорвался через границу на территорию Украины, заявив о намерении бороться с нынешней властью и добиваться восстановления гражданства.
Михаил Саакашвили: «Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь».
Кроме того, Саакашвили обвинил президента Порошенко в клептократии, заявив, что ему некогда заниматься Украиной из-за активного ведения бизнеса.
В июле Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Формальным поводом стало то, что экс-президент Грузии не сообщил об уголовном преследовании на родине. 10 сентября при поддержке сторонников Саакашвили прорвался через границу на территорию Украины, заявив о намерении бороться с нынешней властью и добиваться восстановления гражданства.
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