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    Саакашвили допустил, что украинские власти попытаются его убить

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости
    Саакашвили допустил, что украинские власти попытаются его убить

    Саакашвили допустил, что украинские власти попытаются его убить

    Саакашвили допустил, что украинские власти попытаются его убить
  • Фото: РИА Новости

    • Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в Харькове выразил уверенность в том, что украинские власти попытаются его устранить.

    Как передает РИА Новости, видеозапись выступления была опубликована на странице политика в социальной сети Facebook. Однако на данный момент запись уже удалена.

    Михаил Саакашвили: «Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь».

    Кроме того, Саакашвили обвинил президента Порошенко в клептократии, заявив, что ему некогда заниматься Украиной из-за активного ведения бизнеса.

    В июле Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Формальным поводом стало то, что экс-президент Грузии не сообщил об уголовном преследовании на родине. 10 сентября при поддержке сторонников Саакашвили прорвался через границу на территорию Украины, заявив о намерении бороться с нынешней властью и добиваться восстановления гражданства.

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