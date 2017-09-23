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    Саакашвили на Украине встречали борщом и приглашали в гости. Порошенко, Саакашвили, Украина, гражданство, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаакашвили на Украине встречали борщом и приглашали в гости

    Саакашвили на Украине встречали борщом и приглашали в гости

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    Саакашвили на Украине встречали борщом и приглашали в гости

    Саакашвили на Украине встречали борщом и приглашали в гости

    Саакашвили на Украине встречали борщом и приглашали в гости

      «Дважды бывший»: бывший президент Грузии, объявленный в международный розыск, и бывший украинец, лишенный гражданства уверял, что ездит по Украине не ради пиара, а чтобы помочь гражданам. Но его главный противник Порошенко его переиграл: он просто уехал из страны.

      Если бы сотрудники СБУ арестовали Саакашвили еще на подъезде в украинскую столицу, нового Майдана было бы не избежать. А так удар Саакашвили пришелся в пустоту.

      Гастроли Саакашвили набирают обороты. В Запорожье в час пик он прокатился в забитом автобусе. В Днепропетровске и вовсе пошел колядовать по квартирам. Съездил в Черкассы, Херсон, Винницу, где его пытались угостить борщом.

      Политтехнолог, работавший в команде Кучмы и Тимошенко, уверен: образ Саакашвили продуман до мелочей. Например, нарочито помятая одежда, мол, я такой же, как и вы.

      Тарас Березовец, политический имиджмейкер, политтехнолог: «Что не характерно для украинских широт — на фоне этой экспрессивности он выделяется намного больше других людей. Но при этом, если расшифровать его слова и положить на бумагу, вы понимаете, что имеете дело с бессмыслицей. Но когда вы слышите, вы всего этого не замечаете».

      Виктория Шилова, лидер движения «Антивойна», считает, что Саакашвили — орудие американской власти, направленное против Порошенко.

      Кажется, даже если бы Саакашвили не было, его обязательно стоило бы выдумать. Он уехал, но обещал вернуться в украинскую столицу. Ну а без него в Киеве ничего нового: все те же пробки на дорогах и митинги на площадях.

      Подробности — в видеоматериале.

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