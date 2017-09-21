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21 сентября, 21:00
Выступление Сергея Лаврова в ООН

    «Грузинский клоун»: Запорожье встречает Саакашвили креативными афишами

    3 комментария
    • Фото: vk.com
    «Грузинский клоун»: Запорожье встречает Саакашвили креативными афишами

    «Грузинский клоун»: Запорожье встречает Саакашвили креативными афишами

    «Грузинский клоун»: Запорожье встречает Саакашвили креативными афишами
  • Фото: vk.com

    • Жители Запорожья подготовились к встрече Михаила Саакашвили, силой прорвавшегося на Украину после лишения гражданства.

    Опальный политик продолжает свои гастроли по Украине. Накануне Саакашвили побывал в Днепре, а сегодня его ждут в Запорожье.

    В городе оригинально подготовились к его приезду. Активисты развесили красочные объявления, похожие на цирковые афиши, с надписью: «Встречайте в вашем городе. Знаменитый грузинский политический клоун. Любимец протестных гопников и дурачков».

    смотретьСбежать из дурдома и вернуться обратно: невероятные приключения Михаила Саакашвили
    Сбежать из дурдома и вернуться обратно: невероятные приключения Михаила Саакашвили
    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию Украины со стороны Польши. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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