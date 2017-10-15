Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи поделились первыми впечатлениями

В Сочи идут последние приготовления к открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В нашей стране он проходит уже не в первый раз. Форум
1957-го многие называют эпохальным. Специально для него были построены здания, которые сейчас определяют облик российской столицы — например, стадион «Лужники» и гостиница «Украина». А память об общении с тысячами студентов со всего света осталась у советских людей на многие годы.
В Сочи приехали представители более чем 180 государств, и это абсолютный рекорд по количеству иностранных делегаций за всю историю фестиваля. Таким многонациональным он не был еще никогда.
Олимпийский парк в Сочи превратился в настоящий молодежный город. Там говорят на разных языках, при этом легко понимают друг друга. Трудности перевода не страшны, если есть общие цели и горят глаза.
Калин Делиа, участник фестиваля из Венесуэлы: «Нам очень нравится атмосфера здесь, мы из Венесуэлы. Тут здорово, мы любим Россию, мы за солидарность и мир во всем мире».
Пател Михер, участник фестиваля из Индии: «Я уже здесь три дня, познакомился с греками, у меня появились друзья из Бразилии, еще с Кубы и из Панамы. Чтобы был обмен культуры, чтобы узнали больше про другие страны и чтобы учили разные языки».
Пообщаться с участниками фестиваля приедут министры, актеры, режиссеры. Ждут в Сочи представителей крупных компаний и знаменитых спортсменов, в частности, олимпийских чемпионов. Гости будут делиться опытом, а амбициозные и талантливые молодые люди со всего мира смогут рассказать о своих идеях и представить собственные проекты.
Диенг Диле, участник фестиваля из Сенегала: «Я уже встретил здесь много новых друзей со всего мира. Они все такие открытые и доброжелательные, и с отличным чувством юмора. Знали бы вы, как много мы здесь смеемся. Ну и работаем, конечно, все вместе».
Вадим Медведев, участник фестиваля: «Нам очень интересно встречаться с единомышленниками со всей планеты. Мы, Тюменская область, например, являемся шефствующим регионом над Бразилией и Ганой. Нам очень приятно с ними знакомиться, показывать им всю широту нашей русской души».
Впереди — самая насыщенная в их жизни неделя. В программе фестиваля — 5000 мероприятий. Это и дискуссии, и спортивные состязания, и концерты, и выставки. Но сначала — церемония открытия: танцы, музыка, уникальная работа мастеров звука и света. Ожидается яркий старт большого молодежного праздника, за которым в ближайшие несколько дней будет следить весь мир.
Олимпийский парк в Сочи превратился в настоящий молодежный город. Там говорят на разных языках, при этом легко понимают друг друга. Трудности перевода не страшны, если есть общие цели и горят глаза.
Калин Делиа, участник фестиваля из Венесуэлы: «Нам очень нравится атмосфера здесь, мы из Венесуэлы. Тут здорово, мы любим Россию, мы за солидарность и мир во всем мире».
Пател Михер, участник фестиваля из Индии: «Я уже здесь три дня, познакомился с греками, у меня появились друзья из Бразилии, еще с Кубы и из Панамы. Чтобы был обмен культуры, чтобы узнали больше про другие страны и чтобы учили разные языки».
Пообщаться с участниками фестиваля приедут министры, актеры, режиссеры. Ждут в Сочи представителей крупных компаний и знаменитых спортсменов, в частности, олимпийских чемпионов. Гости будут делиться опытом, а амбициозные и талантливые молодые люди со всего мира смогут рассказать о своих идеях и представить собственные проекты.
Диенг Диле, участник фестиваля из Сенегала: «Я уже встретил здесь много новых друзей со всего мира. Они все такие открытые и доброжелательные, и с отличным чувством юмора. Знали бы вы, как много мы здесь смеемся. Ну и работаем, конечно, все вместе».
Вадим Медведев, участник фестиваля: «Нам очень интересно встречаться с единомышленниками со всей планеты. Мы, Тюменская область, например, являемся шефствующим регионом над Бразилией и Ганой. Нам очень приятно с ними знакомиться, показывать им всю широту нашей русской души».
Впереди — самая насыщенная в их жизни неделя. В программе фестиваля — 5000 мероприятий. Это и дискуссии, и спортивные состязания, и концерты, и выставки. Но сначала — церемония открытия: танцы, музыка, уникальная работа мастеров звука и света. Ожидается яркий старт большого молодежного праздника, за которым в ближайшие несколько дней будет следить весь мир.
Комментарии