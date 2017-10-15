В Сочи стартует XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Сегодня в Сочи официально открывается XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На форум приехали молодые люди из 180 стран. Пообщаться с молодежью со всей планеты приедут многие российские министры и политики, известные общественники, деятели культуры.

В Сочи организаторы фестиваля планировали принять 20 тысяч человек, но, как выяснилось, на черноморское побережье приедут 50 тысяч гостей.



Олимпийский парк еще накануне открытия был заполнен участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Буквально каждый час приезжают автобусы со студентами. Многие едут в Россию за новыми идеями.

Фестиваль проводится с 1947 года. Первый прошел в Праге. Его основными идеями были антифашизм, борьба за мир и права молодежи. За всю историю фестиваль принимали 15 стран.



Помогать участникам в Сочи будут 5000 волонтеров. Практически все из них участвовали в крупных мероприятиях, в том числе Олимпиаде-2014 и Универсиаде в Казани. Особое внимание — «серебряным волонтерам». Это люди старшего и пожилого возраста. Самому старшему волонтеров этого фестиваля 85 лет.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Пикулина.