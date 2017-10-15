Арестован мужчина, заколовший парикмахера шампуром в Новой Москве

Столичные полицейские задержали клиента парикмахерский, который
из-за недовольства стрижкой убил мастера. По решению суда он был помещен под стражу.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Сотрудниками полиции задержан 26-летний безработный житель Кировской области, подозреваемый в причинении ранений 24-летнему приезжему из одной из республик ближнего зарубежья, от которых последний скончался».
Подозреваемый был арестован по решению суда. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о подозреваемом в убийстве парикмахера.
В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова заявила, что предполагаемый убийца уже признал вину.
Юлия Иванова: «Во время допроса обвиняемый полностью признал вину и дал изобличающие показания. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу. По ходатайству следствия фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
Напомним, убийство произошло в минувшую пятницу, 13 октября, в деревне Губцево в Новой Москве. Расправа попала на видео. На кадрах запечатлено, как недовольный стрижкой клиент приближается к парикмахеру, а затем наносит ему несколько колющих ударов шампуром. Мастер скончался на месте.
Подозреваемый был арестован по решению суда. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о подозреваемом в убийстве парикмахера.
В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова заявила, что предполагаемый убийца уже признал вину.
Юлия Иванова: «Во время допроса обвиняемый полностью признал вину и дал изобличающие показания. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу. По ходатайству следствия фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
Напомним, убийство произошло в минувшую пятницу, 13 октября, в деревне Губцево в Новой Москве. Расправа попала на видео. На кадрах запечатлено, как недовольный стрижкой клиент приближается к парикмахеру, а затем наносит ему несколько колющих ударов шампуром. Мастер скончался на месте.
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