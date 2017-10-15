В Новой Москве недовольный клиент заколол парикмахера шампуром: видео

Клиент парикмахерской в Новой Москве, оставшийся недовольный работой мастера, убил его несколькими ударами шампура в сердце.
Об инциденте сообщил на своей странице в Facebook знакомый одного из клиентов погибшего молодого человека. По его словам, убийство произошло в пятницу, 13 октября. Недовольный стрижкой клиент выволок своего парикмахера на улицу, где несколько раз ударил его шампуром.
Убийство попало на видео. На кадрах видно, что в момент расправы на улице находились люди, которые наблюдали за произошедшим, но не вмешались. Получив ранение, молодой человек падает на землю, а нападавший спокойно удаляется. Однако спустя несколько секунд возвращается и вновь бьет молодого человека. Затем мужчина уходит. Сообщается, что молодой человек скончался до приезда скорой помощи.
Убийство попало на видео. На кадрах видно, что в момент расправы на улице находились люди, которые наблюдали за произошедшим, но не вмешались. Получив ранение, молодой человек падает на землю, а нападавший спокойно удаляется. Однако спустя несколько секунд возвращается и вновь бьет молодого человека. Затем мужчина уходит. Сообщается, что молодой человек скончался до приезда скорой помощи.
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