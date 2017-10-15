Часть боевиков покинула Ракку, прикрываясь мирными жителями

Террористы использовали мирных жителей в качестве живого щита, чтобы сбежать из Ракки.
Часть боевиков ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.) покинула Ракку, воспользовавшись достигнутыми договоренностями. Они прикрывались мирными жителями, чтобы беспрепятственно выйти из города, передает «Интерфакс».
Омар Аллоуш, член гражданского совета Ракки: «Часть боевиков вышла из города».
Ранее лидеры местных племен обратились к возглавляемой США международной коалиции и оппозиционной группировке «Сирийские демократические силы», которые ведут наступление в Ракке, с просьбой разрешить эвакуацию из города. Во избежание дальнейшего кровопролития, Ракку было позволено покинуть не только мирным жителям, но и боевикам ИГИЛ.
Из заявления представителей местных племен: «Поскольку нашей целью является освобождение (Ракки — ред.), а не убийства, мы обратились к СДС с просьбой позволить местным боевикам свободно выйти из города под наши гарантии».
Они считают, что разрешение боевикам покинуть город позволит сохранить множество жизней простых людей, которых террористы используют для прикрытия. Предположительно, в Ракке остается до четырех тысяч мирных граждан. Между тем договоренность не распространяется на иностранцев, воюющих на стороне ИГИЛ, среди которых выходцы из Франции, Азербайджана, Индонезии, России и Турции.
Омар Аллоуш, член гражданского совета Ракки: «Часть боевиков вышла из города».
Ранее лидеры местных племен обратились к возглавляемой США международной коалиции и оппозиционной группировке «Сирийские демократические силы», которые ведут наступление в Ракке, с просьбой разрешить эвакуацию из города. Во избежание дальнейшего кровопролития, Ракку было позволено покинуть не только мирным жителям, но и боевикам ИГИЛ.
Из заявления представителей местных племен: «Поскольку нашей целью является освобождение (Ракки — ред.), а не убийства, мы обратились к СДС с просьбой позволить местным боевикам свободно выйти из города под наши гарантии».
Они считают, что разрешение боевикам покинуть город позволит сохранить множество жизней простых людей, которых террористы используют для прикрытия. Предположительно, в Ракке остается до четырех тысяч мирных граждан. Между тем договоренность не распространяется на иностранцев, воюющих на стороне ИГИЛ, среди которых выходцы из Франции, Азербайджана, Индонезии, России и Турции.
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