Коалиция США не подтвердила сообщения о полной победе над ИГ в Ракке

В штабе международной коалиции опровергают информацию о полном освобождении сирийской Ракки от террористов.
Представитель возглавляемой США международной коалиции Райан Диллон сообщил, что за последние сутки около 100 боевиков в Ракке сложили оружие и покинули город. Но, по его словам, говорить о полной победе над ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.) пока рано. Диллон заявил, что в ближайшее время ожесточенные сражения с боевиками будут продолжаться, передает РИА Новости.
Райан Диллон: «Мы ждем тяжелых боев в ближайшие дни и пока не называем точные сроки, когда, на наш взгляд, ИГИЛ потерпит полное поражение».
В свою очередь представители сирийских курдов подтвердили данные штаба международной коалиции по борьбе с ИГ. Но они озвучили оптимистичный прогноз — Ракка будет освобождена в самом скором времени.
Нури Махмуд, представитель курдских Отрядов народной самообороны: «В Ракке продолжаются бои. ИГИЛ на грани поражения. Сегодня или завтра город будет освобожден».
Ранее об освобождении Ракки от террористов сообщил телеканал Al Arabya. Но сообщения о полной победе оказались преждевременными. Отметим, что этот город находится под контролем боевиков с 2013 года. Ракка последние годы считалась неофициальной столицей ИГИЛ. Штурм города начался в июне текущего года.
Райан Диллон: «Мы ждем тяжелых боев в ближайшие дни и пока не называем точные сроки, когда, на наш взгляд, ИГИЛ потерпит полное поражение».
В свою очередь представители сирийских курдов подтвердили данные штаба международной коалиции по борьбе с ИГ. Но они озвучили оптимистичный прогноз — Ракка будет освобождена в самом скором времени.
Нури Махмуд, представитель курдских Отрядов народной самообороны: «В Ракке продолжаются бои. ИГИЛ на грани поражения. Сегодня или завтра город будет освобожден».
Ранее об освобождении Ракки от террористов сообщил телеканал Al Arabya. Но сообщения о полной победе оказались преждевременными. Отметим, что этот город находится под контролем боевиков с 2013 года. Ракка последние годы считалась неофициальной столицей ИГИЛ. Штурм города начался в июне текущего года.
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