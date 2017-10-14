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    Коалиция США не подтвердила сообщения о полной победе над ИГ в Ракке

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    Коалиция США не подтвердила сообщения о полной победе над ИГ в Ракке

    Коалиция США не подтвердила сообщения о полной победе над ИГ в Ракке

    В штабе международной коалиции опровергают информацию о полном освобождении сирийской Ракки от террористов.

    Представитель возглавляемой США международной коалиции Райан Диллон сообщил, что за последние сутки около 100 боевиков в Ракке сложили оружие и покинули город. Но, по его словам, говорить о полной победе над ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.) пока рано. Диллон заявил, что в ближайшее время ожесточенные сражения с боевиками будут продолжаться, передает РИА Новости.

    Райан Диллон: «Мы ждем тяжелых боев в ближайшие дни и пока не называем точные сроки, когда, на наш взгляд, ИГИЛ потерпит полное поражение».

    В свою очередь представители сирийских курдов подтвердили данные штаба международной коалиции по борьбе с ИГ. Но они озвучили оптимистичный прогноз — Ракка будет освобождена в самом скором времени.

    Нури Махмуд, представитель курдских Отрядов народной самообороны: «В Ракке продолжаются бои. ИГИЛ на грани поражения. Сегодня или завтра город будет освобожден».

    Ранее об освобождении Ракки от террористов сообщил телеканал Al Arabya. Но сообщения о полной победе оказались преждевременными. Отметим, что этот город находится под контролем боевиков с 2013 года. Ракка последние годы считалась неофициальной столицей ИГИЛ. Штурм города начался в июне текущего года.

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