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15 октября, 18:00
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    СМИ: сирийский город Ракка полностью освобожден от боевиков

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    • Фото: Reuters © 2017, Rodi Said
    СМИ: сирийский город Ракка полностью освобожден от боевиков

    СМИ: сирийский город Ракка полностью освобожден от боевиков

    СМИ: сирийский город Ракка полностью освобожден от боевиков
  • Фото: Reuters © 2017, Rodi Said

    • По информации СМИ остатки бандформирований террористов ИГИЛ в сирийском городе Ракка сложили оружие.

    Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия», в Сирии город Ракка полностью освобожден от боевиков запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической группировки «Исламское государство».

    По информации телеканала, остатки бандформирований сдались отрядам вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии»

    Напомним, штурм Ракки начался 6 июня. Поддержку отрядов СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции во главе с США.

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