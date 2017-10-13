СМИ: сирийский город Ракка полностью освобожден от боевиков

По информации СМИ остатки бандформирований террористов ИГИЛ в сирийском городе Ракка сложили оружие.
Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия», в Сирии город Ракка полностью освобожден от боевиков запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической группировки «Исламское государство».
По информации телеканала, остатки бандформирований сдались отрядам вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии»
Напомним, штурм Ракки начался 6 июня. Поддержку отрядов СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции во главе с США.
По информации телеканала, остатки бандформирований сдались отрядам вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии»
Напомним, штурм Ракки начался 6 июня. Поддержку отрядов СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции во главе с США.
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