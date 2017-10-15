Валентина Матвиенко избрана председателем ассамблеи Межпарламентского союза

Спикера Совфеда РФ Валентину Матвиенко по итогам заседания руководящего совета избрали главой
137-й ассамблеи Межпарламентского союза.
Валентина Матвиенко избрана на пост главы ассамблеи Межпарламентского союза, передает «Интерфакс». Кроме того, сегодня в состав Межпарламентского союза были приняты новые члены, среди них Туркменистан, Узбекистан и Вануату. Таким образом, число государств — членов МПС увеличилось со 173 до 176 стран.
Межпарламентский союз — старейшая и одна из наиболее авторитетных международных межпарламентских организаций. Она была основана в 1889 году.
Открытие ассамблеи состоялось накануне, 14 октября, в Санкт-Петербурге. На мероприятии выступил президент Владимир Путин.
Межпарламентский союз — старейшая и одна из наиболее авторитетных международных межпарламентских организаций. Она была основана в 1889 году.
Открытие ассамблеи состоялось накануне, 14 октября, в Санкт-Петербурге. На мероприятии выступил президент Владимир Путин.
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