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    Пожар в складском здании в центре Москвы локализован. Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар в складском здании в центре Москвы локализован

    Пожар в складском здании в центре Москвы локализован

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    Пожар в складском здании в центре Москвы локализован

    Пожар в складском здании в центре Москвы локализован

    Пожар в складском здании в центре Москвы локализован

      Пожар, начавшийся в подвале трехэтажного складского здания на улице Крымский Вал в Москве, локализован.

      Как сообщает столичное ГУ МЧС России, «принятыми мерами в 03:04 пожар был локализован».

      Ранее сообщалось, что информация о пожаре по адресу Крымский Вал, дом 9, строение 33 поступила к спасателям в 0:37 мск. По данному адресу находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина.

      Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

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