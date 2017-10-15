Пожар в складском здании в центре Москвы локализован

Пожар, начавшийся в подвале трехэтажного складского здания на улице Крымский Вал в Москве, локализован.
Как сообщает столичное ГУ МЧС России, «принятыми мерами в 03:04 пожар был локализован».
Ранее сообщалось, что информация о пожаре по адресу Крымский Вал, дом 9, строение 33 поступила к спасателям в 0:37 мск. По данному адресу находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина.
Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что информация о пожаре по адресу Крымский Вал, дом 9, строение 33 поступила к спасателям в 0:37 мск. По данному адресу находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина.
Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
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