Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны
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Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны

    Склад реквизита загорелся в театре в центре Москвы

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    Склад реквизита загорелся в театре в центре Москвы

    Склад реквизита загорелся в театре в центре Москвы

    Костюмы загорелись на складе реквизита в Московском театре музыки и драмы Стаса Намина в Нескучном саду.

    Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, «в подвале трехэтажного здания на Крымском валу, 9, строение 33 загорелись театральные костюмы». Сообщается, что в здании плотное задымление, площадь возгорания устанавливается.

    В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили факт возгорания по данному адресу.

    Из сообщения ГУ МЧС по Москве: «Возгорание произошло в подвале. Со слов охраны, людей в здании не должно быть, сведений о пострадавших нет».

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