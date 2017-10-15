Склад реквизита загорелся в театре в центре Москвы

Костюмы загорелись на складе реквизита в Московском театре музыки и драмы Стаса Намина в Нескучном саду.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, «в подвале трехэтажного здания на Крымском валу, 9, строение 33 загорелись театральные костюмы». Сообщается, что в здании плотное задымление, площадь возгорания устанавливается.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили факт возгорания по данному адресу.
Из сообщения ГУ МЧС по Москве: «Возгорание произошло в подвале. Со слов охраны, людей в здании не должно быть, сведений о пострадавших нет».
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили факт возгорания по данному адресу.
Из сообщения ГУ МЧС по Москве: «Возгорание произошло в подвале. Со слов охраны, людей в здании не должно быть, сведений о пострадавших нет».
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