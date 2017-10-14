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    Торговые кукловоды: репортеры НТВ проверили теорию нобелевского лауреата на практике. Нобелевская премия, наука и открытия, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТорговые кукловоды: репортеры НТВ проверили теорию нобелевского лауреата на практике

    Торговые кукловоды: репортеры НТВ проверили теорию нобелевского лауреата на практике

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    Торговые кукловоды: репортеры НТВ проверили теорию нобелевского лауреата на практике

    Торговые кукловоды: репортеры НТВ проверили теорию нобелевского лауреата на практике

    Торговые кукловоды: репортеры НТВ проверили теорию нобелевского лауреата на практике

      Американскому экономисту Ричарду Талеру присудили премию имени Нобеля за изучение последствий «ограниченной рациональности, социальных предпочтений и отсутствия самоконтроля».

      Из работы ученого следует, что то, о чем предостерегали писатели-фантасты, и то, чем пугали голливудские страшилки, стало реальностью. Каждый день и почти каждым нашим шагом манипулируют невидимые кукловоды. А все мы, словно персонажи гигантского театра марионеток, даже не замечаем, как кто-то каждый день дергает нас за невидимые ниточки, заставляя жить не нашими, а чужими интересами.

      Репортер «Центрального телевидения» Алла Давыдова выяснила, почему за это невероятное мошенничество и обман мирового масштаба, которые, по сути, и описывает труд нового нобелевского лауреата, не сажают в тюрьму.

      Это действует безотказно каждый раз и на каждого. Кто, а главное как может заставить нас поступать не так, как хочется, а так, как уже кто-то решил, демонстрирует яркий пример в аэропорту Амстердама. Там приучили пассажиров-мужчин аккуратнее пользоваться туалетом с помощью нарисованной на белом санфаянсе мухой. Мужская психология была просчитана с точностью до миллиметра. Завидев муху, мужчина аккуратно брал ее на прицел.

      И такому поведению есть четкое научное объяснение. Это называется теория подталкивания, и именно за нее Ричард Талер получил Нобеля.

      Ричард Талер, экономист, профессор Чикагского университета: «Моя мантра — если ты хочешь заставить людей что-то сделать, сделай это простым. Устрани препятствия».

      Человека не нужно мучить и пытать, его нужно просто слегка подтолкнуть, и он все сделает сам. Программа «Центральное телевидение» решила проверить эту теорию на практике, провела серию собственных экспериментов и выяснила, что наш поход по магазинам, по сути, запрограммирован от первого до последнего шага. И касается это и интернет-магазинов.

      Подробности большого торгового эксперимента — в репортаже.

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