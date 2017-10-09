Экс-советник Обамы потратит нобелевский миллион долларов «нерационально»

Лауреатом премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стал американец Ричард Талер.
Он интегрировал экономику с психологией. Открытия Талера очень просты и понятны. Он говорит, что человек часто принимает важные экономические решения абсолютно нерационально, на эмоциях.
Американец утверждает, что традиционные рыночные теории несовершенны, потому как исходят из того, что человек принимает решения рационально, не поддаваясь эмоциям, а это не всегда так. Талер учел такие факторы, как ограниченная рациональность, отсутствие самоконтроля и даже чувство справедливости, это когда потребитель считает, что цены «задрали» нечестно, и производитель порой вынужден делать скидку. Еще одно понятие — «эффект собственности», это когда вещь может казаться ценнее, потому что человек ею владеет.
В отличие от большинства лауреатов, Талер известен широкой публике: он даже снялся в роли самого себя в фильме «Игра на понижение», где на примере рулетки объяснил «заблуждение горячей руки» — это когда игрок выигрывает несколько раз подряд и думает, что ему будет везти и дальше. Кроме того, он был советником Барака Обамы.
И сегодня лауреат остался верен себе. Отвечая на вопрос, как он собирается потратить денежную составляющую премии — а это больше миллиона долларов — Талер сказал следующее: «как можно менее рационально».
Американец утверждает, что традиционные рыночные теории несовершенны, потому как исходят из того, что человек принимает решения рационально, не поддаваясь эмоциям, а это не всегда так. Талер учел такие факторы, как ограниченная рациональность, отсутствие самоконтроля и даже чувство справедливости, это когда потребитель считает, что цены «задрали» нечестно, и производитель порой вынужден делать скидку. Еще одно понятие — «эффект собственности», это когда вещь может казаться ценнее, потому что человек ею владеет.
В отличие от большинства лауреатов, Талер известен широкой публике: он даже снялся в роли самого себя в фильме «Игра на понижение», где на примере рулетки объяснил «заблуждение горячей руки» — это когда игрок выигрывает несколько раз подряд и думает, что ему будет везти и дальше. Кроме того, он был советником Барака Обамы.
И сегодня лауреат остался верен себе. Отвечая на вопрос, как он собирается потратить денежную составляющую премии — а это больше миллиона долларов — Талер сказал следующее: «как можно менее рационально».
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