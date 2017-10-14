«Динамо» выиграло первый же матч под руководством Хохлова

Московское «Динамо» одержало победу в первом же матче чемпионата России после назначения на пост главного тренера Дмитрия Хохлова.
В домашней встрече 13-го тура РФПЛ бело-голубые на стадионе в Химках обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Алексей Козлов (18-я минута) и Александр Ташаев (79), позволив новому наставнику команды, возглавившему клуб 7 октября, дебютировать с победы.
Дмитрий Хохлов, главный тренер ФК «Динамо»: «Во главу угла мы сегодня ставили результат, и мы его добились. Это главное. Сразу нельзя все менять в игре. Естественно, у меня есть свои идеи, и, естественно, постепенно будем кое-что менять. Но за неделю это сделать сложно».
Кроме того, в этом матче «Динамо» прервало серию из шести поражений в чемпионате России подряд и поднялось на 13-е место в таблице чемпионата России с 13 очками в активе.
«СКА-Хабаровск» опустился на 15-ю позицию, у команды осталось 11 очков.
Дмитрий Хохлов, главный тренер ФК «Динамо»: «Во главу угла мы сегодня ставили результат, и мы его добились. Это главное. Сразу нельзя все менять в игре. Естественно, у меня есть свои идеи, и, естественно, постепенно будем кое-что менять. Но за неделю это сделать сложно».
Кроме того, в этом матче «Динамо» прервало серию из шести поражений в чемпионате России подряд и поднялось на 13-е место в таблице чемпионата России с 13 очками в активе.
«СКА-Хабаровск» опустился на 15-ю позицию, у команды осталось 11 очков.
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