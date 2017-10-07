Московское «Динамо» рассталось с главным тренером

Юрий Калитвинцев отправлен в отставку с поста наставника московского «Динамо».
Вместе Калитвинцевым покидают «Динамо» его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов, ранее руководивший молодежной командой «Динамо». Его договор рассчитан до конца сезона. При этом, отметили в пресс-службе «Динамо», при выполнении поставленных задач контракт может быть пролонгирован.
Юрий Калитвинцев возглавил «Динамо» в июне 2016 года. Под его руководством бело-голубые смогли вернуться в элитный дивизион. Калитвинцев был признан лучшим тренером ФНЛ.
Отметим, что сейчас «Динамо» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. В активе у динамовцев после 12 туров 10 очков.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов, ранее руководивший молодежной командой «Динамо». Его договор рассчитан до конца сезона. При этом, отметили в пресс-службе «Динамо», при выполнении поставленных задач контракт может быть пролонгирован.
Хохлов сменил Калитвинцева— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 7 октября 2017 г.
На посту главного тренера #Динамо произошли изменения#fcdmhttps://t.co/5YU2wsNpzm pic.twitter.com/lKttw1wKHi
Юрий Калитвинцев возглавил «Динамо» в июне 2016 года. Под его руководством бело-голубые смогли вернуться в элитный дивизион. Калитвинцев был признан лучшим тренером ФНЛ.
Отметим, что сейчас «Динамо» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. В активе у динамовцев после 12 туров 10 очков.
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