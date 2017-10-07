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    Московское «Динамо» рассталось с главным тренером

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Московское «Динамо» рассталось с главным тренером

    Московское «Динамо» рассталось с главным тренером

    Московское «Динамо» рассталось с главным тренером
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Юрий Калитвинцев отправлен в отставку с поста наставника московского «Динамо».

    Вместе Калитвинцевым покидают «Динамо» его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский.

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов, ранее руководивший молодежной командой «Динамо». Его договор рассчитан до конца сезона. При этом, отметили в пресс-службе «Динамо», при выполнении поставленных задач контракт может быть пролонгирован.



    Юрий Калитвинцев возглавил «Динамо» в июне 2016 года. Под его руководством бело-голубые смогли вернуться в элитный дивизион. Калитвинцев был признан лучшим тренером ФНЛ.

    Отметим, что сейчас «Динамо» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. В активе у динамовцев после 12 туров 10 очков.

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