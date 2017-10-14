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    При крушении самолета в Кот-д’Ивуаре погибли четверо граждан Молдавии

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    При крушении самолета в <nobr>Кот-д</nobr>’Ивуаре погибли четверо граждан Молдавии

    При крушении самолета в Кот-д’Ивуаре погибли четверо граждан Молдавии

    При крушении самолета в <nobr>Кот-д</nobr>’Ивуаре погибли четверо граждан Молдавии
  • Фото: Reuters © 2017

    • Четыре гражданина Молдавии погибли при крушении самолета у берегов Кот-д’Ивуара. Об этом сообщил министр внутренних дел африканской страны Сидики Диаките.

    По словам министра, также в авиакатастрофе пострадали четыре человека: это двое молдаван и четверо французов, сообщает Reuters.

    Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. Он перевозил груз для французских военных.

    Ранее сообщалось, что самолет рухнул у берегов Кот-д’Ивуара после взлета в аэропорту Абиджана. Он поднимался в воздух при неблагоприятных погодных условиях.

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