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    У берегов Кот-д’Ивуара разбился самолет

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    • Фото: @KennethSiby / twitter.com
    У берегов <nobr>Кот-д</nobr>’Ивуара разбился самолет

    У берегов Кот-д’Ивуара разбился самолет

    У берегов <nobr>Кот-д</nobr>’Ивуара разбился самолет
  • Фото: @KennethSiby / twitter.com

    • У берегов Кот-д’Ивуара потерпел крушение самолет, вылетевший из аэропорта Абиджана.

    Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, самолет упал в море вскоре после взлета.

    Отмечается, что самолет взлетал в неблагоприятных погодных условиях — шел сильный дождь. Информации о типе лайнера, экипаже и пассажирах на борту не приводится. Однако известно, что уже извлечены тела двух человек. Еще два тела видны среди обломков.

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