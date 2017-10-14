У берегов Кот-д’Ивуара разбился самолет

У берегов
Кот-д’Ивуара потерпел крушение самолет, вылетевший из аэропорта Абиджана.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, самолет упал в море вскоре после взлета.
Отмечается, что самолет взлетал в неблагоприятных погодных условиях — шел сильный дождь. Информации о типе лайнера, экипаже и пассажирах на борту не приводится. Однако известно, что уже извлечены тела двух человек. Еще два тела видны среди обломков.
Отмечается, что самолет взлетал в неблагоприятных погодных условиях — шел сильный дождь. Информации о типе лайнера, экипаже и пассажирах на борту не приводится. Однако известно, что уже извлечены тела двух человек. Еще два тела видны среди обломков.
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