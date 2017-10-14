В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5

На юге Мексики зафиксированы мощные подземные толчки.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал на юге Мексики подземные толчки магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения располагался в 5 км к северу от населенного пункта Лас Амилпас. Глубина залегания — около 60 километров.
А Геологическая служба США сообщает о том, что в мексиканском штате штат Оахака произошло землетрясение магнитудой 5,4. Сведений о разрушениях и пострадавших пока нет.
Напомним, в сентябре в Мексике произошли сразу два мощных землетрясения. Жертвами стихийного бедствия, произошедшего 19 сентября, признаны 369 человек, из них 228 погибли в столице страны Мехико. А до этого 7 сентября в результате подземных толчков погибли около 70 человек.
А Геологическая служба США сообщает о том, что в мексиканском штате штат Оахака произошло землетрясение магнитудой 5,4. Сведений о разрушениях и пострадавших пока нет.
Напомним, в сентябре в Мексике произошли сразу два мощных землетрясения. Жертвами стихийного бедствия, произошедшего 19 сентября, признаны 369 человек, из них 228 погибли в столице страны Мехико. А до этого 7 сентября в результате подземных толчков погибли около 70 человек.
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