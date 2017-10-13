Гознак объяснил тонкости географии Сахалина на новых банкнотах

Гознак опроверг ошибку в изображении острова Сахалин на новых купюрах номиналом 2000 рублей.
В пятницу некоторые СМИ сообщали, что на презентованной 12 октября купюре номиналом 2000 рублей Сахалин якобы соединен перешейком с материковой частью России и выглядит, как полуостров. Эта информация также вызвала споры и обсуждение в соцсетях. В Гознаке заявили, что никакой ошибки нет и на купюре Сахалин отделен от материка, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы Гознака: «Ширина Невельского пролива между материком и островом Сахалин составляет 7,3 километра. В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около 0,08 миллиметра. Тем не менее, в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение Невельского пролива и Амурского лимана. В дизайне банкноты географическое изображение материка и островов нашей страны выделено белым контуром, необходимым для более четкого восприятия изображения на банкноте в целом. В местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются. Это не мешает видеть, что зеленые изображения материка и острова Сахалин не соединяются друг с другом».
Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины запретил финансовым организациям страны проводить операции с российскими банкнотами и монетами с изображением объектов Крыма. В октябре в России поступают в обращение новые купюры номиналом 200 рублей, на которых изображены памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. А в 2017 году Центробанк России планирует выпустить монеты с изображениями известных личностей, городов и архитектурных памятников Крыма.
Сообщение пресс-службы Гознака: «Ширина Невельского пролива между материком и островом Сахалин составляет 7,3 километра. В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около 0,08 миллиметра. Тем не менее, в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение Невельского пролива и Амурского лимана. В дизайне банкноты географическое изображение материка и островов нашей страны выделено белым контуром, необходимым для более четкого восприятия изображения на банкноте в целом. В местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются. Это не мешает видеть, что зеленые изображения материка и острова Сахалин не соединяются друг с другом».
Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины запретил финансовым организациям страны проводить операции с российскими банкнотами и монетами с изображением объектов Крыма. В октябре в России поступают в обращение новые купюры номиналом 200 рублей, на которых изображены памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. А в 2017 году Центробанк России планирует выпустить монеты с изображениями известных личностей, городов и архитектурных памятников Крыма.
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